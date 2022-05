Nids-de-poule – À Montreux, les travaux de l’artère du bord du lac attendront La Commune prévoyait de réaménager l’une de ses rues principales dès la fin de l’été. Mais la suppression de vingt places de parc passe mal. Xavier Crépon

À la rue du Lac, le risque existe en aval avec des piétons qui utilisent parfois la bande cyclable, en l’absence de trottoir continu. Commune de Montreux

À l’entrée de la ville, côté ouest, vers Clarens, la rue du Lac accuse le poids des années. Entre fissures et affaissement de la chaussée, plus de 850 mètres entre la piscine de la Maladaire et le port du Basset doivent être soumis à une réfection pérenne. Le dossier était prêt et présenté au Conseil communal mercredi. Au-delà du renouvellement du revêtement, ces travaux d’un peu plus de 3 millions de francs doivent surtout améliorer la sécurité des usagers sur l’un des axes fréquentés de Montreux.