Esprit des parcs – À Montreux, l’herbe bruisse façon jazz Alors que la 54e édition du festival passe un tour, son âme flotte au gré des gazons alentour. Francois Barras

Aretha Franklin, B.B. King, Ray Charles… les bustes en bronze des légendes fondatrices parsèment le parc du Palace. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Des musiciens en plein élan de grâce et pourtant silencieux, figés dans le bronze, souvenirs d’un passé où Montreux faisait la fête: les bustes du Palace composent une puissante allégorie de l’été 2020, à l’heure où tous les festivals à travers le monde, y compris le Jazz montreusien, passent un tour. Vendredi dernier, les quais et les jardins de la Riviera auraient dû être pris d’assaut par les milliers de visiteurs de la 54e édition. Et les bronzes des jardins du Palace, ironiquement, auraient été dissimulés à la vue des badauds, «privatisés» en autant d’espaces VIP le temps du festival. Celui-ci n’ayant pas lieu, on trouvera un brin de consolation à déambuler à travers ce hall of fame ouvert au public.

Pendant longtemps, le rectangle de gazon faisant face au cinq- étoiles restait doctement surveillé par la seule statue de Vladimir Nabokov, assis à son extrémité est. En 2000, B.B. King et sa guitare ont commencé de dévergonder les lieux, rejoint au fil des ans par Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Santana, Ray Charles, Quincy Jones et finalement Claude Nobs himself, en 2017, quatre ans après sa disparition. «Il adorait les bronzes, se souvient Mathieu Jaton, l’actuel directeur du MJF. Une amie du festival, Barbara Riley Levin (ndlr: épouse du PDG de Warner Music), avait souhaité faire don de statues des musiciens fondateurs. Il y a d’abord eu Miles Davis, qui se trouve sur les quais, plus bas. Les autres ont suivi, œuvre du sculpteur italien Marco Zeno.»

Claude Nobs bien bronzé. 24 HEURES

Pour la petite histoire, le buste de Quincy Jones avait été réalisé par un autre artiste et a mal résisté au temps. Le producteur de Michael Jackson, hôte régulier de Montreux, avait alors émis la coquetterie de voir son avatar de bronze restauré. Un sponsor horloger a aimablement mis la main au porte-feuille, le buste actuellement visible (et palpable) est donc la version new look de Quincy.

Ce matin-là, personne ne s’offre un selfie dans les bras d’Ella Fitzgerald ou derrière le manche de B.B. King. Pourtant, selon Lucie Piron, responsable marketing au Fairmont Montreux Palace, l’érection de ces bronzes a offert une impulsion inédite au parc semi-public, tout comme la courbe de Freddie Mercury face au Léman a fait de la place du Marché un lieu touristique inespéré.

On quitte le sage quadrilatère en bordure de route pour glisser sur les quais déserts, au pied du Palais des Congrès: vivre le Jazz sans le jazz permet d’apprécier dans tous ses détails l’autre parc du festival, celui dit de Vernex, qui traditionnellement accueille la scène off et les centaines de spectateurs et/ou buveurs d’apéro. La déclivité douce de son flanc nord nous avait-elle frappé jusqu’alors? Pas vraiment. Un quidam en pleine sieste, en revanche, a saisi tous les agréments de cette pente faite pour le farniente. Depuis 2016, on ne peut hélas plus compter sur les frondaisons des deux peupliers géants qui, durant plus d’un siècle, trônèrent au centre du parc.

«Ce fut un crève-cœur, se souvient Bertrand Nanchen, mais après des études poussées nous avons dû les enlever en urgence, les collets étaient dangereusement attaqués. Des rumeurs ont couru que nous les avions ôté pour améliorer l'aménagement du parc en période de festival, c’est n’importe quoi.»

Au parc Vemex, «Montrailes» attend qu’on la fasse pivoter sur son axe. Vanessa Cardoso/24 Heures

Le chef jardinier de la Commune de Montreux, responsable des 33 hectares de parcs et jardins et des 5 kilomètres de quais fleuris, préfère se rappeler les exploits sportifs de ses prédécesseurs, comme le déménagement du gigantesque magnolia, prospérant désormais entre le quai et le parc. «Il se situait à l’emplacement du Palais des Congrès. À sa construction, en 1980, l'arbre de 110 tonnes a été déplacé de 10 mètres en 10 mètres.» Deux belles œuvres – la fontaine «à la mémoire de Vibeke», de Jean Flemming Soerensen, et la scuplture «Montrailes» d'Antoine Poncet – achèvent de parfumer le charme suranné de ce parc modeste en taille mais chargé en souvenirs.

Au promeneur en mal de frissons arthuriens: figé sur son socle de serpentine, «Montrailes» attend qu’une main plus ferme que les autres la fasse tourner sur son axe. La chose était prévue à l’origine, en 1985, quand l’œuvre de granit rose fut déposée. Mais il en va des statues comme des mains des musiciens: elles se rouillent si on ne les entraîne pas.