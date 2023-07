Retour du Lab – À Montreux, Tamino a tissé son cocon Cinq ans après son premier passage, investi d’une nouvelle stature, le Flamand faisait son retour au MJF samedi soir. Lea Gloor

Tamino n’était pas d’humeur bavarde samedi soir au Lab. Mais là n’était pas l’essentiel. Marc Ducrest

C’est seul avec un oud, un instrument à cordes originaire d’Orient, que Tamino apparaît sur la scène du Lab samedi soir. Un puits de lumière descend sur la longue silhouette vêtue de noir. Il y a cinq ans, lors de son premier passage à Montreux, le Flamand, alors âgé de 21 ans, avait été présenté comme un des coups de cœur de la programmation. C’est fort d’une tournée internationale et d’un deuxième album qu’il faisait son retour au MJF. Mais quand on s’appelle Tamino, confirmation rime davantage avec exploration qu’avec prétention.

À la facilité d’un copier-coller FM de ses titres phares, l’artiste belge aura préféré s’aventurer ailleurs, donnant à certains de ses titres des arrangements aux intenses accents postrock. Ainsi menés dans des terres plus sauvages, les morceaux s’en retrouvent galbés («The Flame» et le nouveau venu, «Ashes»), sans être privés de leur élégance. Depuis quelques mois, un violoncelliste complète également le line-up. Samedi soir, c’est lui qui offrait aux compositions du petit-fils du chanteur égyptien Muharram Fouad leurs couleurs les plus orientales (hypnotisant «The First Disciple»).

Cocon sombre et gracieux

Les échanges avec les spectateurs sont parcimonieux – «Qui d’autre s’est baigné dans le lac aujourd’hui?» Mais peu importe, c’est par son art que le Flamand tisse autour du public un cocon sombre et gracieux, à l’opposé de l’atmosphère estivale qui règne sur les quais montreusiens. Un cocon qu’avaient déjà esquissé les deux premières parties de la soirée, l’Écossaise Katie Gregson-MacLeod et les Helvético-Équatoriens Hermanos Gutiérrez. La première, les cheveux encore humides après un saut dans le Léman, a égrainé ses ballades, tout en fraîcheur (et quelques faussetés). Les seconds ont fait parler leurs six cordes dans une ode aux grandes étendues désertiques du continent nord-américain.

La voix de Tamino, elle, ne s’assèche ni ne chavire. Elle ondule, navigue au fil d’une tessiture impressionnante, sans exprimer le moindre signe de fatigue après 80 minutes de concert. Pas même sur «Habibi», juste avant le rappel. Vertigineux.

Lea Gloor est journaliste à la rubrique culturelle depuis 2023. Diplômée de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, elle a auparavant travaillé pour ArcInfo. Plus d'infos @LeaGloor

