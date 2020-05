Un mal pour un bien – Sans le savoir, Beausobre a eu fin nez de rénover son théâtre Si les théâtres sont durement frappés, la scène morgienne a baissé le rideau ce printemps pour procéder à des travaux de grande ampleur prévus bien avant la crise. Cédric Jotterand

Roxane Aybek, directrice du Théâtre de Beausobre, au milieu des sièges orange qui feront partie de la légende à la reprise en février 2021. Patrick Martin

Ce devait être la tuile ou un coup dur de plus après l’annulation du Festival Morges-sous-Rire, mais le report des spectacles dès l’automne 2020 – annoncé il y a déjà plusieurs semaines – présente finalement certains avantages à la lueur des incertitudes qui frappent les scènes du pays. «Il y a tellement d’incertitudes concernant les événements de cet automne que nous sommes tranquilles à ce niveau-là, puisque le théâtre gardera ses portes closes jusqu’en février», explique la directrice de l’institution morgienne, Roxane Aybek, qui se dit même plus sereine depuis cette décision. «Au moment de la crise du Covid-19, le chantier s’est arrêté et les architectes ont envisagé de reporter les travaux d’une année pour que nous puissions reprendre en novembre et, ainsi, tenir notre saison 2020-2021 normalement.» Une solution finalement balayée. Pour le mieux, si l’on en croit la responsable sous l’angle d’une programmation qui vire au casse-tête pour ses collègues. «Dans la situation actuelle, on se concentre sur les travaux, qui sont un élément stable. Ça change des autres théâtres qui, eux, sont dans le flou total.»

Retour en février

Au final, ce sera presque une année blanche pour la salle reconnue et appréciée au niveau tant régional qu’international. Un mal pour un bien, qui n’évite pas une certaine dose d’incertitude concernant la saison prochaine. La directrice espère offrir une quarantaine de représentations entre février et mai 2021, mais rien n’est encore signé et la programmation – qui dépend évidemment de la situation sanitaire – sera dévoilée entre fin août et début septembre. «Le vrai point d’interrogation réside dans la présence, ou plutôt l’absence, du public. Ce sera à nous de trouver des solutions optimales.»

Dès lors, plutôt que de se précipiter et de trouver des solutions dans l’urgence, la directrice va pouvoir jauger les expériences des scènes francophones, puisque le site morgien est désormais le lieu d’expression exclusif des ouvriers. «Avoir un public masqué, c’est mieux que pas de public du tout, assure-t-elle. En revanche il est absolument inenvisageable, pour moi, d’imposer un espace de 2 mètres de circonférence autour des spectateurs. Ce serait à l’opposé de l’expérience que nous voulons proposer à Beausobre.»

Priorité au jeune public

Février 2021 devrait donc, si tout va bien, signifier le retour à la vie pour la mythique salle complètement rénovée. «On n’a pas vraiment pu dire au revoir au théâtre actuel, regrette Roxane Aybek. On espère pouvoir se rattraper sur l’inauguration.» La directrice assure néanmoins que des choses seront mises en place pour faire revenir les spectateurs. La saison jeune public sera notamment maintenue dès novembre. «Nous sommes en discussion pour trouver des endroits acceptant de nous accueillir pour la première partie en attendant que le théâtre soit prêt. Pour la suite, nous essaierons au plus vite d’organiser d’autres choses afin de recréer le lien avec notre public.»

«Nous avons au moins la chance d’avoir une vision claire de notre avenir» Roxane Aybek, directrice du Théâtre de Beausobre

Fusszeile