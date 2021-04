Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Alerte à la bombe à Morges – Visé une nouvelle fois, le CEPM a été évacué Après une période d’accalmie, une nouvelle alarme a retenti ce mardi en début d’après-midi. Le Centre d’enseignement professionnel de Marcelin, sur les hauteurs de la ville, a été pris pour cible cette fois-ci. Cédric Jotterand

Une nouvelle alerte à la bombe a été signalée ce mardi au Centre d’enseignement professionnel de Morges (au fond de l’image), sur les hauteurs de Marcelin. VQH

Les poseurs de bombes prennent manifestement des vacances. C’est le premier enseignement de la nouvelle alerte signalée ce mardi en début d’après-midi à Morges. Plus besoin de mettre le nez à la fenêtre non plus quand on entend de nombreuses sirènes, comme si une forme de routine s’était installée dans cette série ininterrompue qui ne fait plus rire personne.

Comme de coutume, c’est le Centre d’enseignement professionnel de Marcelin qui est visé et la prudence incite tout de même à préciser que l’alerte est en cours et que jusqu’à preuve du contraire, il convient de la traiter avec le plus grand sérieux. Toutefois, les gymnasiens du bâtiment voisin n’ont pas été évacués, ce qui est une première.