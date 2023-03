Salon des vins – À Morges, Divinum revient sous de nouvelles couleurs Pour sa 6e édition, la manifestation se déroulera au parc des Sports, du 29 mars au 3 avril, avec un hôte d’honneur prestigieux. Sarah Rempe

Divinum, l’incontournable foire aux vins, revient pour une nouvelle édition, toujours au parc des Sports. Ici en 2022. JDM/THIERRY NICOLET

Les tentes sont dressées au parc des Sports depuis plusieurs semaines, elles attendent impatiemment leur foule fidèle d’amateurs de vin. Ces 5000 m² accueilleront 140 exposants, parés pour les 15’000 à 20’000 visiteurs attendus du 29 mars au 3 avril.

Après une édition particulière en novembre 2021, Covid oblige, et une seconde cinq mois plus tard, en avril 2022, cette année a été plus classique pour l’équipe de Divinum, qui en a profité pour se refaire une beauté au niveau du visuel. Le verre de vin a cédé sa place à une bouteille accompagnée des mots «Des terres, des vignes, une histoire».

Dans le nouveau visuel de la manifestation, le traditionnel verre de vin a cédé sa place à une bouteille. DIVINUM

«Avec la multiplication des salons, il a fallu se différencier, explique Emma Pittet, cheffe de projet chez Chassot Concept, société organisatrice de Divinum. Cette nouvelle identité met davantage en avant le côté terroir et tradition qui fait partie de la manifestation.»

Hôte d’exception

Devenu incontournable dans la région morgienne, le salon des vins Divinum compte bien attirer des visiteurs venus de plus loin. Pour ce faire, il mise cette année sur un hôte d’honneur prestigieux: le Conseil des grands crus classés de Sauternes & Barsac en 1855 et son mythique cru Yquem, le seul classé supérieur. Au-delà de cette belle vitrine sauternaise, une vingtaine d’autres régions se côtoieront. De Suisse, évidemment, mais aussi de France et d’Italie.

Si les amateurs du salon répondent présent depuis le début, il ne leur aura pas échappé que l’aménagement des trois tentes change passablement d’année en année. «On s’adapte toujours en fonction du retour que nous font les exposants, précise la cheffe de projet. Cette année encore, on essaie un schéma différent.» Dans le but que chacun y trouve son compte, d’un côté ou de l’autre des stands.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.