Le coup de fourchette – À Morges, La Rive fait de la simplicité sa formule gagnante Le restaurant très populaire de Morges alterne mets simples et pépites, servis par le patron au large sens de l’accueil. La rédaction

Huseyin Sahin a fait de La Rive à Morges un restaurant convivial à l’excellent rapport qualité-prix. PATRICK MARTIN/24HEURES

Vite, bien et bon. Depuis bientôt dix ans, La Rive à Morges ne désemplit pas midi et soir, grâce à une formule qui marche: l’accueil et la souplesse. Le patron, Huseyin Sahin, se souvient de chaque visage et manie l’humour à toutes les tables, qui manifestement en redemandent.