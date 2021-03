Élections communales – À Morges, les «novices» pourraient se retrouver aux manettes L’issue très incertaine du second tour pourrait réserver des surprises qui verraient des nouveaux visages déboulonner les anciens. Avec un nom qui revient sur toutes les lèvres, celui de l’outsider Laetitia Bettex. Cédric Jotterand

Deux blocs compacts s’opposent à Morges, avec une issue très indécise entre la gauche et la droite. C.JOT.

Solidement installée à l’Hôtel-de-Ville, avec une lignée emblématique de syndics comme Éric Voruz, Nuria Gorrite et aujourd’hui Vincent Jaques, la majorité rose-verte a-t-elle comme à chaque fois partie gagnée face à une droite abonnée aux miettes? Quand on interroge les spécialistes de la politique communale, chacun répond à l’instinct qu’un rééquilibrage à 4 contre 3 serait déjà un magnifique résultat pour la droite.

Sauf que tout le monde se base sur les élections de 2016, sans tenir compte que la donne a complètement changé depuis, quand bien même les candidats de gauche ont terminé aux cinq premières places le 7 mars. Un tir groupé qui masque toutefois que le PS a perdu un quart des voix en cinq ans, ce qui se traduit aussi par une perte sèche de huit sièges au Conseil communal.

Et comme il semble bien improbable que les Verts puissent progresser encore dimanche, après avoir triplé leur résultat de 2016 (de 342 à 962 listes glissées dans l’urne!), la tension est perceptible à gauche. «La population de Morges a changé, les nouveaux quartiers sont peut-être moins populaires et nous avons bien conscience qu’il s’agit de remobiliser notre électorat, analyse Céline Elsig, coprésidente du PS morgien. Le résultat de dimanche sera très serré et il n’y aura peut-être pas de rééquilibrage mais plutôt un basculement possible d’un côté ou de l’autre.»

Droite unie

Lassées d’avoir l’étiquette du perdant collée sur le front, les quatre formations minoritaires sont sur la même longueur d’onde, elles qui ont décidé de jouer leur joker en unissant leurs forces, ce qu’elles se refusaient à faire jusqu’ici. «Nous en avions assez de ne pas pouvoir offrir de perspectives à nos sympathisants, qui n’avaient dès lors aucune raison de se mobiliser pour un second tour joué d’avance», détaille Baptiste Müller, chef de campagne du PLR, qui a lui même échoué il y a cinq ans pour 141 petites voix alors que toute la droite était divisée.

«Nous voulons vraiment la majorité cette fois-ci, quitte à mettre en danger nos propres candidats.» Baptiste Müller, chef de campagne du PLR

Cette coalition de circonstance rebat fondamentalement les cartes, et si l’on se contente d’additionner les suffrages réalisés par chaque bloc au premier tour, l’égalité est presque parfaite! Le scénario de victoire paraît certes inespéré à droite, mais il est rendu possible par l’outsider Laetitia Bettex, la Vert’libérale qui a ratissé large en piochant des voix un peu partout. À tel point que le PLR lui a déroulé le tapis rouge au mercato du 2e tour dans l’espoir de faire basculer la majorité, quitte à mettre en danger ses propres candidats. «Nous voulons vraiment gagner cette fois-ci et nous assumons ce risque qui existe en accord avec nos municipaux sortants», assure Baptiste Müller.

Nouvelle vague

Et l’intéressée a bien compris l’enjeu, allant jusqu’à accepter de figurer sur la même affiche que l’UDC, quitte à décevoir une partie de ses soutiens du premier tour. Mais si le pari réussit, elle sera forcément en mesure de créer une surprise encore improbable il y a quelques semaines. «J’ai toujours dit que je me lancerais au second tour uniquement si les chances étaient réelles, et elles le sont, assure Laetitia Bettex. Comme vous, nous avons fait nos calculs et il semble acquis dans tous les partis que les onze candidats se tiennent dans un mouchoir de poche, ce qui signifie que les ultimes voix «arrachées» d’ici dimanche seront sans doute décisives.»

Plus largement, la situation du moment montre aussi que les élus en place peinent à se détacher depuis le mois de janvier, et cela ne relève pas du hasard si les deux seuls «nouveaux» de la gauche, Laure Jaton (PS) et Pascal Gemperli (Verts), ont chacun brûlé la politesse aux sortants, pourtant très connus, ce qui n’arrive quasi jamais.

Sortants en danger

Pourtant le mot «dégagisme» a depuis fait son apparition dans le dictionnaire et, quitte à pousser un peu le bouchon, quelques voix seulement pourraient séparer les gagnants et les perdants dimanche, avec une perspective de voir aux commandes de la Ville le 1er juillet une majorité de néophytes si Laurent Pellegrino (PLR) ou David Guarna (Entente) devaient être aspirés par un succès de la coalition de droite, qui n’est pour l’instant que théorique dans une ville qui roule à gauche depuis plus de vingt ans.