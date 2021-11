Infrastructures sportives – À Morges, on se demande si la patinoire passera l’hiver Après deux fermetures en un mois, l’enceinte des Eaux-Minérales suscite l’inquiétude. Surnommée le «dinosaure», elle attend une refonte depuis le refus de sa rénovation pour les JOJ2020. Maxime Schwarb

La patinoire des Eaux-Minérales de Morges craque de partout et aucun projet concret ne se présente à l’horizon, ce qui inquiète les utilisateurs, qui craignent une fermeture prolongée. Sébastien Bovy

Un serpent de mer, une épine dans le pied? À Morges, on se demande quelle expression employer lorsqu’on évoque la patinoire. «Elle nous fait honte», s’est même exclamé un conseiller communal à la tribune mardi dernier. En effet, celle que les habitants surnomment «le dinosaure» suscite bien des interrogations quant à son état, elle qui n’a jamais vraiment fait l’unanimité depuis son inauguration en 1993.

Plus récemment, en raison de défaillances liées à la production de froid, elle a dû fermer en septembre ainsi qu’au début du mois d’octobre. Au point que chacun croise les doigts dans l’espoir qu’elle tienne durant l’hiver depuis sa réouverture le 1er novembre. Deux interruptions en si peu de temps, ça commence à faire beaucoup pour des utilisateurs qui tirent la sonnette d’alarme depuis un bout de temps, sans avoir l’impression d’être écoutés. «Cela fait des années que l’on attend un état des lieux, car si un autre problème arrive et que la patinoire se retrouve hors d’usage pour une longue période, nous pourrons mettre la clé sous la porte», soupire Malik Benturqui, président et responsable Jeunesse+Sport du Forward Morges Hockey Club.