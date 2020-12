Bosnie – À Mostar le premier vote local en 12 ans Dans cette ville dirigée par les partis nationalistes des deux communautés croate et bosniaque, les habitants élisent leur maire le 20 décembre.

À 28 ans, l’actrice bosnienne Nina Popovic va voter pour la première fois de sa vie à une élection municipale. Incarnation des divisions de la Bosnie, sa belle ville de Mostar a été privée de scrutin local pendant douze ans.

Découpée en zones croate et bosniaque par l’accord de paix de Dayton (États-Unis) signé à Paris il y a 25 ans tout juste, cette localité au pont classé au patrimoine mondial est dirigée depuis, sans interruption, par les partis nationalistes des deux communautés.

Le maire sortant, représentant du HDZ, le principal parti croate, tient la ville depuis 2008 avec un adjoint membre du principal parti bosniaque SDA. Les scrutins suivants n’ont pu se tenir en raison de l’incapacité des deux partis à s’entendre sur l’organisation du vote. «Je vote pour la première fois à 28 ans. C’est une vérité triste, pas une fierté», dit Nina Popovic à l’AFP.

Si les élections ont été convoquées le 20 décembre, c’est en grande partie grâce au combat d’Irma Baralija. Cette politologue de 36 ans a poursuivi son pays devant la Cour européenne des droits de l’homme parce qu’elle ne pouvait pas voter. Le tribunal lui a donné raison, jugeant en octobre 2019 qu’elle était victime de «discrimination» et ordonnant à l’État bosnien d’organiser les municipales.

Une victoire individuelle remportée pour les quelque 100’000 habitants de Mostar, dont 48% de Croates catholiques et 44% de Bosniaques musulmans. «Ce verdict a montré que tout individu compte et peut provoquer des changements. Tout le monde peut maintenant aussi faire un geste individuel pour choisir un nouveau nom» dimanche et voter «contre les mythes communautaires», lance Irma Baralija.

Écoles séparées

Forte de son triomphe en justice, elle est tête de liste de Nasa Stranka (Notre Parti), l’une des rares formations multiethniques dans ce pays de 3,5 millions d’habitants divisé entre Bosniaques, Croates et Serbes (chrétiens orthodoxes).

Bosniaque, elle compte sur les voix de tous les habitants, fait campagne dans les deux zones et veut un autre Mostar, celui d’avant le conflit intercommunautaire qui avait fait 100’000 morts entre 1992 et 1995. C’était l’une des villes les plus cosmopolites de l’ancienne Yougoslavie, dont la Bosnie faisait partie.

Hormis les eaux vert émeraude de la Neretva, qui coupe Mostar en deux, les habitants des deux communautés ne partagent pas grand-chose aujourd’hui. Tout est fait pour décourager les contacts: il y a deux postes, deux fournisseurs d’électricité, d’eau, deux compagnies de télécoms, deux hôpitaux, deux théâtres nationaux, des écoles séparées, deux universités, deux clubs de foot…

Le système sert les intérêts des partis au pouvoir, selon Amna Popovac, femme d’affaires de 50 ans, candidate de la Plateforme pour le progrès, un autre petit parti. «Une ville réellement unifiée serait une grande menace pour eux», affirme-t-elle. Cette Bosniaque vit dans la partie croate et raconte avec émotion que sa famille a été protégée par ses voisins croates pendant le conflit entre les forces croates et bosniaques.

Gouvernés «par la peur»

«À Mostar, il a plein de gens normaux qu’on traite de façon anormale, qu’on gouverne par la peur. Des bâtiments détruits ont été laissés en l’état pour rappeler ce qui +pourrait se passer+ si on ne vote pas pour son camp», ajoute Amna Popovac.

Un quart de siècle après la guerre, quelques ruines subsistent, contrastant avec les bâtiments reconstruits sur le «Bulevar», la ligne de démarcation durant le conflit.

Candidat sur une liste indépendante, Droit à la ville, Marin Bago, 49 ans, déplore un discours «malsain» des partis en place qui décourage les gens de vivre ailleurs que dans leur zone.

Le HDZ comme le SDA ont placé en tête de liste deux médecins novices en politique qui prônent l’union et promettent de gouverner pour tous. Mais pour Marin Bago, patron d’une ONG qui milite pour la qualité de la vie, ce n’est que de l’affichage. «Ils ont compris maintenant que les citoyens veulent une ville normale. Mais aucun d’eux ne passe de l’autre côté et cela montre leurs intentions réelles».

Pour Slaven Raguz, 41 ans, chef du Parti républicain croate (droite), Mostar incarne les divisions de la Bosnie tout entière, accablée par les dysfonctionnements, les nationalismes et la corruption. «Indépendamment de leur appartenance communautaire, les élites politiques se partagent les quartiers pour y régner selon le modèle des cartels colombiens» et «dilapident» les 30 millions d’euros du budget municipal «sans rendre aucun compte», affirme-t-il.

Née pendant la guerre, Nina Popovic a toujours refusé la division de Mostar. Elle vit côté croate et travaille dans un théâtre de marionnettes sur la rive bosniaque de la Neretva. Chaque jour, elle traverse le Vieux-Pont, emblème de Mostar hérité de l’ère ottomane, détruit pendant le conflit et reconstruit en 2004 avant d’être inscrit au patrimoine de l’Unesco. Consciente de la «réalité cruelle des divisions» qui a poussé à l’émigration la plupart de ses amis, elle veut servir d’exemple. «Personne ne naît avec une frontière dans la tête. Elle est créée par la manipulation», dit-elle.

AFP/NXP