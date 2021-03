Élections communales – À Moudon, la droite confirme sa majorité Les trois candidats PLR et les deux de l’Entente Moudonnoise sont passés au 1er tour. Felix Stürner, municipal Vert sortant, rate de peu la majorité absolue. Antoine Hürlimann

À Moudon, la droite a réussi son pari. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans une commune qui avait élu une Municipalité à majorité de gauche en 2016 avant d’opérer un coup de barre à droite lors d’une complémentaire en juin, le PLR et l’Entente Moudonnoise ont réussi leur pari. Dimanche, leurs cinq candidats alliés sont élus au premier tour. Syndique sortante, la libérale-radicale Carole Pico caracole en tête (770 suffrages, 60,16%), devant les deux sortants de l’Entente Véronique Diserens (710, 55,47%) et Jean-Philippe Steck (702, 54,84%), puis le sortant PLR Serge Demierre (674, 52,66%) et le président de la section locale du PLR Roger Muller (655, 51,17%), nouveau venu.

«On n’avait pas la prétention de tous directement passer. Je dois avouer qu’on est agréablement surpris.» Roger Muller, président du PLR local

«On est ravi, se réjouit ce dernier. On n’avait pas la prétention de tous directement passer. Je dois avouer qu’on est agréablement surpris.» D’autant plus que le PLR a réussi à remplacer Olivier Duvoisin, figure locale qui siégeait à l’Exécutif depuis une complémentaire en janvier 1997. «Ce genre de situation n’est jamais facile donc on est extrêmement heureux du résultat», poursuit Roger Muller.

À gauche, le député Vert et municipal sortant Felix Stürner manque de peu la majorité absolue (609, 47,58%). Les quatre candidats du PS ferment la marche, à bonne distance, avec dans l’ordre, Raphaël Tatone (530), Anne Salomon (465), Christophe Gertsch (464) et Sandrine Bosse-Buchanan (433).

Le PS la joue fair-play

«On s’attendait un peu à ce résultat mais plutôt au 2e tour, concède Gzim Rama, président du parti à la rose. Ils présentaient des sortants contrairement à nous.» Il complète, sans amertume: «C’est la démocratie, c’est ainsi. Chapeau à eux.» Toujours d’après l’élu, la stratégie de la section n’est pas encore entérinée pour le second tour, où le PS devrait – à moins d’un tremblement de terre – obtenir un siège. «Nous n’avons pas décidé qui se représenterait et si des candidats vont se retirer, indique-t-il. Nous en discuterons lundi.»