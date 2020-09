Championnat de France – À Nice, Jordan Lotomba est déjà loué pour son état d’esprit Le Vaudois de 21 ans a vite fait son trou en France, où il espère enrichir sa grande collection de trophées et forcer les portes de la Nati. Robin Carrel

Le Suisse (à droite) a déjà fait le spectacle sur son côté droit. AFP

Jordan Lotomba est tellement fort qu’il arrive même à gagner des titres alors qu’il n’est plus dans le club concerné! Le jeune Vaudois a en effet regardé devant sa télévision, à Nice, dimanche dernier, les Young Boys battre Bâle 2-1 en finale de la Coupe de Suisse. Il n’était forcément pas au Wankdorf pour soulever ce trophée et fêter donc un magnifique doublé avec son équipe, ou désormais ex-équipe. Il était sur la Côte d’Azur, où il n’est pas dépaysé pour deux bonnes raisons. Forcément, on y parle français en ville et presque autant sur le terrain que dans le club bernois, où Gerardo Seoane, le polyglotte, est capable de coacher un match dans la langue de Molière. «C’est vrai que c’est un peu pareil. Lausanne, c’est le lac, ici, la Méditerranée, franchement au niveau vie ça se ressemble. Moi qui m’étais habitué au bärndütch, je suis tout de même content de parler ma langue», se marre-t-il.