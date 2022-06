Football – À Nice, Lucien Favre affiche ses ambitions Présenté ce lundi aux médias, l’entraîneur vaudois a livré les raisons de son retour dans le club niçois, avec lequel il voit grand. Brice Cheneval Nice

Lucien Favre vise haut avec les Aiglons. AFP

Non, la chanson populaire de Jeanne Mas «En rouge et noir», très populaire dans les années 80, ne faisait à l’époque pas allusion à l’OGC Nice. Pourtant, le rouge et le noir, on ne voyait que ça lundi après-midi, sur les

murs du centre d’entraînement de l’équipe niçoise. Rien d’étonnant puisqu’il s’agit des couleurs emblématiques du club, représenté sur le logo par l’aigle rouge.