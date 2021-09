Interview de Janick Gers – «À nos débuts, écouter Iron Maiden était un choix radical» Pionner d’un genre ultra-agressif qui a fait florès, le groupe anglais continue de remplir les stades et de sortir des disques. Le 17e, en l’occurrence, que décrit le guitariste Janick Gers. Francois Barras

Iron Maiden version 2021. De g. à dr.: Adrian Smith (guitare), Nicko McBrain (batterie), Bruce Dickinson (chant), Steve Harris (basse), Janick Gers (guitare) et Dave Murray (guitare). DR

Le visage toujours émacié et les yeux plus déments que jamais, la mascotte Eddie brandit un sabre évidemment sanglant: bienvenue dans le 17e album d’Iron Maiden, l’un des groupes fondateurs du heavy metal, actif depuis 1975, poids lourd des ventes de disques et des grandes scènes – il a même gravi celle du Paléo en 2016, exploit absolument impensable quand le festival nyonnais naquit une année après le gang londonien. Du folk et du heavy metal? Hérésie!