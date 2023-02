Chères lectrices, chers lecteurs,

Ces derniers jours, vous avez été nombreuses et nombreux à réagir à notre article du 24 février relayant les interrogations de médias finlandais sur le propriétaire du LHC, Gregory Finger, né en Russie, dans un contexte historiquement compliqué entre Helsinki et Moscou, qui s’est encore durci avec la guerre en Ukraine. Plusieurs joueurs du pays - Eetu Laurikainen et Miikka Salomäki - jouent à Malley, et l’attaquant Antti Suomela pourrait les rejoindre.

Les relations entre un club sportif d’élite et le journal de sa région ne sont pas toujours simples non plus. La direction des Lions a réagi très fortement à notre article. Nous avons publié samedi les éléments contenus dans sa réponse dans un second article.

«Nous avons agi dans une précipitation qui n’avait pas lieu d’être […]. Nous le regrettons.»

Si les questions des médias finlandais devaient être relayées, il est aussi de notre responsabilité d’admettre que nous avons agi dans une précipitation qui n’avait pas lieu d’être. En interpellant trop tardivement le service de presse du LHC, nous n’avons pas eu sa réaction - pourtant indispensable - avant la parution de l’article. Nous le regrettons. Tout comme nous regrettons les attaques infondées qui ont suivi dans le communiqué du LHC envers la couverture de l’actualité sportive de la région par «24 heures» et le professionnalisme de nos équipes.

Dans son communiqué, le LHC a tenu à rappeler le partenariat qui le lie à «24 heures» depuis longtemps. Ce partenariat est important, mais il ne modifie en rien la totale indépendance éditoriale de «24 heures» sur le choix des sujets qu’il traite. C’est en toute indépendance que nous avons décidé de consacrer un supplément spécial au centenaire du LHC et c’est de la même manière que nous informons nos lecteurs sur la gestion du club.

