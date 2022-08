Ça y est. Nous y sommes. Le Conseil fédéral a (timidement) suggéré qu’une adaptation de nos modes de vie sera nécessaire cet hiver. Il s’agira dès lors d’apprendre à habiter un intérieur chauffé à des températures légèrement moins élevées par rapport à nos habitudes. Autrement dit, il faudra probablement ajouter un pullover à nos légères tenues de maison. Plus question de prendre son café du matin pieds nus dans la cuisine en plein mois de février.

On nous explique qu’il s’agit là de la seule solution réellement efficace, en mesure de contrer dans l’urgence une pénurie de ressources énergétiques dont les seuls responsables – Simonetta Sommaruga dixit – seraient les caprices d’un chef d’État belliqueux et un brin fou.

«Il y a dix ans déjà, des recherches de l’EPFL avaient proposé de mieux réglementer la température des intérieurs, comme une mesure simple et efficace aidant à atteindre les objectifs de la société à 2000 watts.»

Que la crise géopolitique sans précédent que nous traversons ait exacerbé la question, oh combien capitale, de l’approvisionnement énergétique du pays, est une évidence. La nécessité impérative de revoir drastiquement notre rapport à l’énergie est pourtant là. Et depuis fort longtemps. L’été caniculaire que nous vivons, ponctué par des phénomènes de pluies apocalyptiques, nous l’a bien démontré. Nous ne pourrons plus regarder la jeunesse en marche pour le climat d’un œil bienveillant mais sceptique. Leurs raisons de réclamer un changement radical sont légitimes et urgentes. Y compris au quotidien.

Il y a dix ans déjà, des recherches de l’EPFL avaient proposé de mieux réglementer la température des intérieurs, comme une mesure simple et efficace – à investissement zéro! –, aidant à atteindre les objectifs de la société à 2000 watts. À l’époque, on nous avait répondu, avec une certaine ironie, que cette solution n’était en aucun cas viable, toute atteinte à la (soi-disant) liberté personnelle étant très mal perçue par les électeurs et électrices suisses. Lisez ici que cela aurait été un suicide sur le plan politique.

De même, on nous avait expliqué d’un air entendu que la politique économique du pays privilégiait le développement du secteur de la construction, engagé dans la rénovation énergétique des bâtiments, systématiquement recouverts d’épaisses couches d’isolation et équipés d’un encombrant double-flux, avec un coût certain au mètre carré rénové. Pourquoi donc se priver d’un marché aussi juteux, encouragé par une progressive révision à la baisse des valeurs limites des consommations des bâtiments? Soit.

Alors que dans d’autres pays européens aux climats comparables à celui de la Suisse, on fixe une limite maximum de la température à atteindre pour les intérieurs, qui ne doit pas dépasser les 20 degrés (sanctions à la clef), aucune norme n’établit, à l’échelle de la Confédération, quelle devra être la température dans nos appartements. Si, par convention, les calculs énergétiques se font à 20 degrés, nous savons très bien que la moyenne de la température intérieure réelle atteint 2 à 3 degrés de plus. De même, contrairement à d’autres pays, aucune limitation n’est donnée pour le nombre d’heures sur une journée de fonctionnement du chauffage qui, le plus souvent, tourne à plein régime la nuit, alors que les besoins en termes de confort sont fortement moindres.

Début de changement

Rationalisation oblige, nous allons enfin nous mettre au pas. Sur base volontaire, certes. C’est ce que l’on retient de la conférence de presse du Conseil fédéral de mercredi dernier. Et, sur le fond, c’est une bonne nouvelle. Devons-nous y voir un début de changement des modes de vie qui prélude à un changement des sensibilités? Sommes-nous prêts à revoir notre perception – toute personnelle, rappelons-le – de la notion du confort? Espérons-le.

Le journal «Le Monde» nous l’apprenait dans son édition dominicale: les consciences écologiques évoluent, mais lentement. Trop lentement même. La responsabilité individuelle est en cause, et c’est tant mieux. La pandémie nous a appris que la société est capable de jouer le jeu du bien-être collectif. Planétaire, dans ce cas-là. À nos thermostats, les Confédérés!

Giulia Marino Afficher plus Architecte et chercheuse, EPFL

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.