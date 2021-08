Retour après deux ans d’absence – «À nos yeux, c’est un Castrum entier, riche et varié» Renvoyé en 2020 pour cause de pandémie, le festival pluridisciplinaire yverdonnois animera le centre-ville pour quatre jours dès jeudi. Frédéric Ravussin

Le Castrum version 2021 propose 25 spectacles et 50 représentations. OLIVIER ALLENSPACH – A

La 21e édition du Castrum ouvrira ses feux jeudi à 14 h 30, après une pause de deux ans prolongée par la pandémie. Alors forcément, l’impatience se fait sentir. Le point avec l’administrateur du festival, Luca Bianchetti.

On imagine volontiers que vous avez hâte de voir les premiers spectateurs débarquer, non? On sent que ça a manqué à beaucoup de monde. Les gens dans la rue nous disent qu’ils se réjouissent et les bénévoles ont exprimé leur besoin de s’engager. Le report de 2020, ce n’était pas juste l’annulation du Castrum, c’était aussi toute l’incertitude qui allait avec: pourrait-on revenir en 2021? Et aujourd’hui, on oublie vite quelle était la situation en mai, quand nous avons décidé qu’il se passerait quelque chose.

Justement, vous avez très tôt affirmé que cette édition aurait lieu… En tant que consommateurs de culture, on voulait faire quelque chose. On était d’avis que des concerts avec 50 personnes assises, ça nous irait aussi vu le contexte. Prendre cette décision, c’était aussi avancer concrètement après tant d’hésitations.

Au final, c’est une édition «standard» que vous proposez, non? Nous avons dû renoncer à la place Pestalozzi, trop compliquée à «surveiller». Sinon, c’est à nos yeux un Castrum entier, riche et varié. Il manquera toutefois sans doute un peu de l’explosivité et de la spontanéité de certains projets. Construire une tour éphémère comme en 2017 avec le concours de tous ceux qui le souhaitent n’est par exemple pas possible.

Quelle est votre plus grande crainte? Pas la météo, apparemment! Mais je touche quand même du bois. C’est plutôt le certificat Covid, nécessaire pour accéder à nos spectacles. À Yverdon, nous sommes la première manifestation organisée entièrement avec cette mesure. Est-ce que cela va retenir les gens? Parce que le Castrum, événement en grande majorité gratuit, c’est aussi décider tout à coup de venir boire un verre sans l’avoir prévu. Là, le public devra pousser des barrières au sens propre et peut-être prévoir une marge de quelques minutes. Ces barrières, on ne les aime pas trop, mais on ne pouvait pas faire sans. On a donc peur du pas assez et du trop: pas assez de monde et trop d’attente… Mais une fois dedans, les spectateurs auront du plaisir.

Le Castrum 2021, c’est une centaine d’artistes, 25 spectacles et 50 représentations. Vous avez un coup de cœur? Difficile de faire un choix. Mais s’il le faut, je citerai deux projets. «La rue n’appartient en principe à personne»: un petit projet déambulatoire ancré dans l’espace public, ce qui cadre parfaitement avec la philosophie même du Castrum. Et «Nous traversons une légère perturbation», qui thématise autour de notre rapport à l’avion. Une question qui s’inscrit encore plus dans l’air du temps depuis quelques mois.

