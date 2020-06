A nouveau décevant, le LS a subi la loi d’un GC plus entreprenant Le Leader de Challenge League s’est logiquement incliné sur la pelouse de son dauphin. De quoi commencer à s’inquiéter? André Boschetti

Buteur vendredi, Nassim Ben Khalifa a causé bien des tourments à la défense lausannoise. KEYSTONE

Lausanne est en train de passer complètement à côté de son sujet lors de cette reprise pour laquelle ses dirigeants ont tant lutté. Après une élimination frustrante en Coupe contre Bâle - où les Vaudois ont attendu de compter deux longueurs de retard pour commencer à attaquer - et deux nuls décevants face à Wil et Vaduz, le leader de Challenge League a mordu la poussière, vendredi, contre Grasshopper. Une défaite des plus logiques tant la performance lausannoise a, une fois de plus, été insuffisante.