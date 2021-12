États-Unis – À NYC, un homme attaque au couteau des passants et tue un Italien Un étudiant italien a été poignardé par un homme de 25 ans qui s’en est pris à plusieurs passants dans le quartier de Harlem jeudi soir.

Image d’illustration. AFP

Un étudiant italien de l’université Columbia a été poignardé à mort jeudi soir à New York par un jeune homme, déjà emprisonné pour des violences, qui a ensuite blessé au couteau un second Italien et s’en est pris à un troisième passant, selon des sources concordantes.

La police new-yorkaise a confirmé vendredi à l’AFP la mort de «Davide Giri, 30 ans», qui a succombé à l’hôpital à ses blessures à l’abdomen après avoir été poignardé dans le quartier de Harlem, dans le nord-ouest de Manhattan, tout près du campus de Columbia.

Dans des communiqués distincts, le président de l’université Lee Bollinger a confirmé la «perte tragique» de Davide Giri, étudiant à l’école d’ingénierie et de science appliquée de Columbia. De son côté, le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé «une attaque en série au couteau dans laquelle un Italien a été tué et un autre blessé».

De fait, d’après la police, un deuxième homme âgé de 27 ans a été blessé par des coups de couteau au torse, dans le même quartier que la première attaque. Transporté à l’hôpital, il est dans un état stationnaire.

L’assaillant présumé, un homme de 25 ans selon la police, a été interpellé peu après la seconde attaque, au nord de Central Park, au moment où il menaçait au couteau un troisième homme âgé de 29 ans.

Gang

Le quotidien «Daily News», qui a publié vendredi les photos de l’Italien décédé et de son meurtrier présumé, a décrit l’assaillant comme étant membre d’un gang du quartier du Queens à New York, qui avait déjà fait quatre années de prison et a été arrêté à de multiples reprises pour une série de violences.

Les indicateurs des crimes et délits à New York étaient repartis à la hausse en 2020 pendant la pandémie mais ont connu une accalmie cette année.

AFP

