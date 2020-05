Déconfinement – À Nyon, le sport reprend ses droits en trois étapes Les installations sportives de la Ville et de l’UEFA ouvriront progressivement selon des règles complexes. Madeleine Schürch

La piscine de Colovray a accueilli jusqu’à 3000 personnes certains week-ends. Cet été, il en ira autrement. Georges Meyrat

Les clubs étaient nombreux à demander la réouverture des installations sportives en ville de Nyon. Aujourd’hui, alors que le Conseil fédéral a annoncé des mesures d’assouplissement aussi dans ce domaine, ils ne se bousculent pas au portillon pour reprendre les entraînements. «Chaque fédération sportive a dû établir un protocole pour sa propre discipline afin de respecter des conditions d’hygiène très strictes. Les mesures sont tellement contraignantes que des clubs renoncent à recommencer, d’autant plus s’ils se trouvent en fin de saison ou sans championnat à la clé», relève Stéphanie Schmutz, municipale des Sports. Le sport étant bon pour le corps et l’esprit, la Ville a malgré tout décidé la réouverture de ses installations, qui se fera en trois phases.

Dès cette semaine, les sportifs d’élite peuvent reprendre les entraînements, en salle ou à l’extérieur, mais pas les matches ni les compétitions. Cela concerne les athlètes individuels ayant une carte Swiss Olympic, ceux préparant une compétition nationale ou internationale et les équipes évoluant au niveau national. «Nous n’avons pour l’instant que trois demandes, le Basket féminin, le Cercle des nageurs de Nyon et le Twirling Club», précise la municipale. Le Stade Nyonnais et le Rugby Club, sports de contact, entretiennent la condition physique, mais attendent de se retrouver sur les gazons. «Après cette pause de printemps, ces derniers n’ont jamais été si beaux!», s’exclame Frédéric Rey, directeur du Centre sportif de Colovray, géré par l’UEFA.

Tout public le 1er juillet

À partir du 8 juin, sous réserve des nouvelles directives fédérales, notamment la levée de l’interdiction de se réunir à plus de cinq personnes, les sportifs d’un club ou librement auront accès aux installations extérieures, dont la piscine municipale de Colovray. Les athlètes n’auront pas d’accès aux vestiaires et douches, et visiteurs et parents resteront dehors. Pour mieux gérer les normes d’espace, la Ville a prévu de maintenir ouverte la piscine couverte du Cossy, qui d’habitude ferme quelques semaines pour entretien, pour accueillir entraînements sportifs et activités encadrées, comme les cours d’aquagym et de natation. Toute activité projetée sur le domaine public, comme un cours de zumba à la plage ou du yoga dans un parc devra, faire l’objet d’une demande d’autorisation.

Quant au public, soit les baigneurs, les familles et amateurs de bronzette, il peut espérer retrouver la piscine dès le 1er juillet. Selon des plages horaires définies et des places sur la pelouse limitées à 1000 personnes.