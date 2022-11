«Smells Like Teen Spirit» – A Nyon, un minifestival pour les ados et les jeunes adultes L’Usine à Gaz programme des spectacles et une table ronde abordant les thèmes sensibles du harcèlement et de la drague. Yves Merz

Dans «Happy Hype», le Collectif Ouinch Ouinch s’inspire du Hype Call, une pratique issue du krump, danse apparue dans les années 90 dans les banlieues de Los Angeles. LDD/UAG

Comment attirer les ados et les jeunes adultes au théâtre? En abordant des thèmes qui les concernent, comme le harcèlement et la drague, sans doute. Mais de quelle manière traiter ces sujets sensibles, en parler de façon à la fois sérieuse et légère? Toutes ces réflexions trottaient dans la tête de Karine Grasset depuis un moment. En prospectant à droite à gauche, la directrice artistique de l’Usine à Gaz de Nyon a déniché deux spectacles qui devraient intéresser ce public. Et pour aller plus loin, elle a eu l’idée de créer un dialogue intergénérationnel autour d’une table ronde…

De là est née la première édition du Festival Smells Like Teen Spirit, qui aura lieu samedi à l’Usine à Gaz, dès 15 h. Au programme, trois spectacles. Deux pièces d’abord: une sur le harcèlement et une autre («L’Idiote», de et avec Arianna Camilli) construite sur une question délicate: comment dire le désir lorsque ce mot est associé à la crainte, à la sensation de honte? Et une prestation de danse de rue, «Happy Hype» du Collectif Ouinch Ouinch. Dès 23 heures, place à la fête sur le dancefloor, avec deux sets des DJ Santo & Mulah.

Le premier spectacle (16 heures), «H.S.», est adapté de la pièce «H.S. Tragédies ordinaires» de Yann Verburgh, qui aborde la question du harcèlement à l’école dans différentes situations: couloir à traverser sans encombre, envoi de nudes, corps qui change et poils qui poussent, questions de genre, de racisme, de violence envers soi et les autres… À travers plusieurs personnages témoignages, Le collectif Sur Un Malentendu explore ces différentes thématiques lors d’une conférence théâtrale qui ne manque pas d’humour.

La représentation sera suivie d’une table ronde qui réunira des acteurs locaux directement impliqués par cette problématique: Raphaël Weisskopf, président de l’Association des parents d’élèves de Nyon-Prangins, David Rochat, psychologue, Julien Cart, enseignant spécialisé, ancienne victime de harcèlement scolaire, membre de l’Association VIA, Olivier Rhys, chef de l’unité Prévention Proximité de Police Nyon Région, et Yasmeen Raggenbass, membre de la Commission harcèlement au sein du Conseil des Jeunes de Nyon. La modération sera assurée par Luca Desogus, coprésident du Conseil des Jeunes de Nyon.

«La démarche est géniale. J’espère seulement que les jeunes répondront présents.» Raphaël Weisskopf, président de l’Association des parents d’élèves Nyon-Prangins

«La démarche de proposer des prises de paroles dans ce contexte différent est géniale, estime Raphaël Weisskopf. Et le thème cible le bon public. J’espère seulement que les jeunes répondront présents.» Yasmeen Raggenbass est du même avis: «Donner cette possibilité de discuter du sujet entre générations et avec des spécialistes, autour d’un événement culturel et distrayant, c’est une excellente idée.»

