Unique date en Suisse – À Nyon, une pièce coup de poing sur le voile Polémique autour du voile. Avec «La crèche: mécanique d’un conflit», le Français François Hien investit la scène de l’Usine à Gaz comme un forum sur la laïcité. Camille Perriaud

«La crèche», un spectacle qui tire son propos du réel. Yassaman Barouti Ardestani

Pour son deuxième passage à Nyon, l’auteur et réalisateur français François Hien fait fort. Deux gradins, une scène, et au centre de tout ça, la question du voile. Le 4 mai, l’Usine à Gaz accueille la pièce «La crèche: mécanique d’un conflit». Une pièce utile et immersive pour le public, incité à se saisir directement de questions brûlantes liées à la laïcité: «Lorsqu’on parle avec les spectateurs, il est assez fréquent d’en voir certains bousculés. On a parfois des témoignages très forts à l’issue des représentations, comme cette personne qui s’était retrouvée en larmes», observe François Hien.