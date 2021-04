#ECVD21 – À Orbe, barre au centre toute Mary-Claude Chevalier est la nouvelle syndique d’Orbe. La centriste d’Union Libre l’emporte assez largement face au PLR qui tentait de récupérer son siège perdu en 2016. Erwan Le Bec

Orbe retrouve une composition plus centriste que lors des précédentes législatures. Le PLR échoue à reprendre la syndicature, historiquement en mains bourgeoises. VQH © Gilles Simond

Le dernier scrutin confirme l’ancrage centre droit d’Orbe. Les électeurs, mobilisés à hauteur de 30,37%, ont élu à la syndicature l’Union Libre Mary-Claude Chevalier, municipale en charge de la Sécurité. Avec 828 voix, cette figure populaire devance assez largement la candidate PLR Myriam Schertenleib, également municipale sortante en vue, portée par 605 voix.

Si la nouvelle élue explique son score par un vraisemblable soutien d’une partie de l’électorat rose-vert, c’est aussi la confirmation du retour au centre droit de la commune: Union Libre était en effet arrivé premier parti d’Orbe devant le PLR historique, certes à une voix près, s’ajoutant à l’entrée en lice des Vert’libéraux. La formation locale détient ainsi toutes les clés pour mettre en place sa politique de prudence budgétaire et de pragmatisme.

«Le défi va être de mettre en place une politique encore plus transversale et moins hiérarchique, déclare la nouvelle élue. Henri Germond l’avait déjà beaucoup fait, mais il faudrait essayer d’aller encore plus loin. De grands enjeux nous attendent, comme l’avenir de la police (ndlr: Orbe pourrait bien quitter la police du Nord vaudois), le développement de Gruvatiez, des écoles… il va nous falloir un management participatif.»

L’édile s’attend justement à laisser à son successeur le sensible dicastère de la Sécurité, et compte se tailler un cahier des charges moins central que celui de son désormais prédécesseur. Le seul syndic socialiste qu’ait eu Orbe s’occupait en effet des Ressources humaines, des Finances et de l’Urbanisme.

Mary-Claude Chevalier, nouvelle syndique d’Orbe. VQH

