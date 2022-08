Portrait de Frédéric Richard – À Orbe, il vit sous l’œil des divinités bouddhiques L’historien des religions lance, au Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), une série de conférences sur l’influence du religieux dans la société. Lucas Vuilleumier - Protestinfo

Frédéric Richard, historien et anthropologue des religions enseignant à l’UNIL, lance la «Formation aux défis de la diversité religieuse et culturelle» au Centre intercantonal d’information sur les croyances (Genève). JEAN-PAUL GUINNARD

Un buffet? Un vaisselier? Non, trop de dorures. «Il s’agit d’un autel», renseigne Frédéric Richard, les yeux tournés vers ce meuble monolithique fait d’ornements, de vitrines et d’innombrables tiroirs. Luisant sous les rayons matinaux du soleil urbigène, plusieurs statuettes s’y tiennent silencieusement, leurs regards sculptés oscillant entre malice et sérénité.