Ce dimanche, Orbe choisit son prochain syndic. Enfin sa prochaine syndique. Les urnes décideront entre deux municipales en vue, la PLR Myriam Schertenleib et Mary-Claude Chevalier, d’Union Libre. C’est la fin de l’ère Henri Germond, unique syndic socialiste qu’ait eu Orbe. Mais surtout et dans tous les cas, il s’agit d’un tournant pour le parti local Union Libre.

Union Libre, c’est une singularité de la deuxième commune du Nord vaudois. Un assemblage de figures locales, assez centre droite, parfois très mordant, sans le moindre programme électoral mais qui influence toutefois lourdement la politique urbigène. Et pas seulement sur les finances publiques ou la défense du petit commerce, deux passions du groupe.

Le seul dénominateur commun: ils refusent obstinément toute consigne de vote, au point que la question de l’utilité des séances de groupe s’est parfois posée. «C’est un engagement pour la localité, sans ambition politique mais ce qui ne veut pas dire sans discussion, ni même qu’ils vont soutenir leur municipal, au contraire», évoque Pierre Mercier, fameux journaliste sportif, et ancien municipal.

Des déçus au premier plan

Pas un simple parti d’entente, mais pas non plus une machine politique de premier plan. Une sorte de formation unique en son genre, partie d’une poignée de dissidents socialistes au début des années 1990. En 1997, ils placent d’un coup 16 élus au Conseil et leur premier municipal, Pierre Rufener. La formation (qui s’énerve dès qu’on la qualifie de «parti») est alors clairement au centre gauche. On les a vus très engagés dans des questions sociales ces dernières années, mais également défendre avec acharnement des places de stationnement. Une absence assumée d’idéologie qui fait parfois sortir de leurs gonds les ténors des partis voisins: «Comment voulez-vous bosser avec des types pareils?»

En fait, tout dépend justement beaucoup des élus en place. Actuellement il y a, par exemple, Bertrand Gillabert, cadre dans une société de placement et bête noire de l’édile en charge des Finances, Philippe Cochard, figure locale qui ne manque jamais de signaler le moindre lampadaire défectueux, ou encore Arnold Poot, ténor du plénum et policier au score électoral performant.

«Nous n’avons pas de parti derrière nous, on va chercher des gens du coin, capables d’amener quelque chose en commission. Au bout d’un moment ça paie», estime le président de la formation, Denis Tschannen.

Ça, et récolter le vote des déçus des grands partis a permis, le 7 mars dernier, à Union Libre de devenir le premier parti du Conseil avec 15 élus. Jusqu’ici pivot du délibérant, Union Libre pourrait désormais bien devenir le parti de la politique municipale. Il est à un tournant, estime plusieurs de ses membres. «On a mené la politique d’un parti de village alors qu’Orbe devient une ville, note Arnold Poot. Les cinq prochaines années seront cruciales.»

