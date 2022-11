Culture – À Orbe, le théâtre et la bibliothèque osent la différence Les deux institutions partagent des murs et une certaine idée de l’ouverture. Elles organisent un minifestival dédié à la notion de genre. Frédéric Ravussin

Vincent David se glisse dans le costume de Tralala Lita pour lire différents classiques pour la jeunesse dont les pages mettent en avant des personnages différents et fiers de l’être. MARINA JOVANOVIC – DR

«Nous ne voulons pas renter dans le débat politique, mais nous souhaitons encourager la cohésion sociale et favoriser l’inclusivité.» Le Théâtre de la Tournelle et sa directrice Isabelle Renaut se sont associées à la Bibliothèque publique et scolaire d’Orbe conduite par Aurore Grandval pour mettre sur pied le festival «Fais pas genre!» Une manifestation qui va aborder les 25 et 26 novembre la notion du genre via une dizaine de spectacles et une exposition.

À vrai dire, les deux institutions ne partagent pas que leurs murs. Elles ont aussi en commun une volonté de démocratisation culturelle et de diffusion des savoirs de manières diverses et complémentaires. Le meilleur moyen en soi de toucher un public large. Car cet événement s’adresse tout autant aux enfants qu’aux adultes, aux novices comme aux spectateurs avertis.

Éloge de la différence

Au programme, donc, du théâtre bien sûr, mais aussi de la danse, des performances, des animations, des discussions avec des associations LGBTQIA+, des lectures. Sans oublier «Pin-Up», une exposition proposée par la Maison d’Ailleurs qui questionne au travers d’affiches le thème du genre et de la diversité sexuelle dans les œuvres de science-fiction et la place qu’y occupent les femmes.

Parmi les rendez-vous proposés (plusieurs sont offerts), difficile de ne pas mentionner le «Drag Queen Story Hour» qui s’adresse aux enfants dès 6 ans. Et bien évidemment à leurs parents. À cette occasion, le comédien romand Vincent David se glissera dans son costume de Tralala Lita pour lire différents classiques pour la jeunesse dont les pages mettent en avant des personnages différents et fiers de l’être.

Et avant de terminer en musique – en strass et en paillettes – par une after, le théâtre proposera un karaoqueer, soit une lecture de textes par le public sur fond musical improvisé au piano.

