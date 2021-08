Sport équestre – À Orbe, l’élite des cavaliers d’attelage vient montrer son savoir-faire Le championnat suisse d’attelage a lieu cette fin de semaine à deux pas du bourg nord-vaudois. La branche espère rencontrer le public, et dépasser le statut de sport de niche. Erwan Le Bec

Dernier tour de piste avant les épreuves de vendredi pour l’attelage d’Adrian Messerli d’Oberbütschel (BE). Des essieux au crin en passant par la conduite et le costume, tout est évalué par le jury. Jean-Paul Guinnard

Une légère odeur de paille, d’herbe encore humide, et des haut-parleurs régulièrement entrecoupés par les hennissements et le trot des canassons. D’ordinaire calme, la plaine de l’Orbe a pris des allures de capitale suisse de l’attelage équestre pour quelques jours, transformant un champ de 6,7 hectares en un temps record.

Le championnat suisse d’attelage, c’est, cette année, environ 67 participants, soit un cortège de vans, de charrettes, de jeeps, de chars à l’ancienne ou ultramodernes, un parcours d’obstacles, une place de fête et… deux immenses écuries où se reposent quelque 200 chevaux et poneys. «Quant au foin et à la paille, j’ai arrêté de compter», sourit Emmanuelle, responsable des bénévoles. Renseignements pris, ce sont respectivement douze et six tonnes.