Élections communales – À Orbe, les Verts se déchirent pour sauver leur siège Corinne Authouart Piguet critique le processus employé par son parti pour l’écarter du second tour. Elle tacle en outre son ancien colistier, le municipal sortant Luiz de Souza. Antoine Hürlimann

Il n’y a pas eu de vague verte à Orbe lors du premier tour. Au contraire. GERALD BOSSHARD

Pas de surprise, à Orbe, à l’annonce des candidats à la Municipalité qui se lanceront au second tour. Mary-Claude Chevalier, arrivée en tête du premier tour, se représente sur la liste de son parti, Union Libre. Suivent les deux PLR Myriam Schertenleib et Serge Berthoud ainsi que les socialistes Jean-Marc Bezençon et Didier Zumbach qui se sont alliés avec le candidat Vert Luiz De Souza. Enfin, l’UDC Jérémie Richner se représente lui aussi.

Dans le lot des personnalités qui tirent la prise plus ou moins à contrecœur, on trouve l’écologiste Corinne Authouart Piguet. Cette dernière a été écartée par sa section dimanche soir. Arrivée derrière son homologue de parti avec seulement onze petites voix de retard, elle n’a pas goûté à la manière utilisée par ses collègues pour la sortir de la course.