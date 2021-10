Mobilité lémanique – À Ouchy, la CGN a déployé son chantier du siècle Avec la construction du Naviexpress, bateau futuriste high-tech, la compagnie veut concurrencer la route entre la Haute-Savoie et Lausanne. Claude Beda

À Ouchy, la halle du bassin de radoub a dû être agrandie pour la construction du Naviexpress. Chantal Dervey

Convaincre davantage de pendulaires frontaliers de prendre le bateau entre Évian et Lausanne n’est pas de tout repos. Au début 2023, lorsque le premier Naviexpress entrera en service sur le Léman, sa fabrication aura nécessité 100 000 heures de travail. «C’est le chantier naval suisse du siècle. Je n’en ferai sans doute jamais plus de pareil», commente Lukas Schreuder, chef de projet chez Shiptec, le constructeur lucernois. Depuis la construction du «Lausanne» en 1991, la Compagnie générale de navigation (CGN) ne s’était plus lancée dans une opération d’une telle ampleur.