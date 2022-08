Le passé pas à pas (8/8) – À Oujon, de château en chartreuse Autour du vieux col de Saint-Cergue, forêts, routes et alpages étaient jalousement tenues par les seigneurs de Thoire-Villars et, surtout, les chartreux d’Oujon.

Etudié et mis en valeur entre les années 70 et 90, le site de la chartreuse d’Oujoun reflète admirablement le site utilisé par les moines, entre le XIIe et le XVIe siècle. Ils cherchaient, sur le plateau de la «maison haute», un lieu propice au service divin. Chaque moine vivait entre sa cellule, son jardinet, l’église et les annexes. Remy Gindroz

Carine Wagner

À plus de 1000 mètres d’altitude, les pâturages et forêts des environs de Saint-Cergue ont vu passer bergers, chaufourniers, charbonniers, verriers, bûcherons, pèlerins, voyageurs… mais aussi de puissants seigneurs et de pieux moines.

Départ de la gare du Nyon - Saint-Cergue (1916). Marcher en direction de l’église vouée à Saint-Cyrique (qui a donné son nom au village) et attestée dès 1110 dans une charte reconnaissant la possession de la région à l’abbaye de Saint-Oyend de Joux, aujourd’hui Saint-Claude, dans le Jura français.

Utilisé du Moyen-Âge jusqu’à la période contemporaine, l’ancien cimetière a révélé une utilisation par cycles, trahie par la forte densité des tombes et leur décalage régulier. Archeodunum

On passera près de l’ancien cimetière (carte, point 1), redécouvert lors de fouilles archéologiques menées en 2012 et qui ont permis de mettre au jour une soixantaine de sépultures à inhumation datées du Moyen Âge au premier quart du XIXe siècle, attestant d’une remarquable utilisation continue du site funéraire.

Infos pratiques Afficher plus En pratique St-Cergue est facilement accessible en transports publics. Compter en tout 3 h de marche sans trop de difficultés. Possibilité d’écourter de 30 minutes en prenant le train à la Chèvrerie. Se repérer Toutes les randonnées du «Passé pas à pas» et de «Ausflug in die Vergangenheit» seront disponibles gratuitement sur l’application Outdooractive (www.outdooractive.com). En chemin Aucun musée sur place. Saint-Cergue conserve en soi quelques édifices intéressants dans le village (XIXe siècle surtout). Des panneaux d’informations sont sur le site de la chartreuse.

Après avoir traversé le village, on se lance à l’assaut de l’éminence rocheuse du Vieux Château (point 2), où les sires de Thoire-Villars font construire un château fort en 1299 pour contrôler ce territoire qui leur avait été inféodé. Cette famille possédait alors de grandes propriétés dans la Bresse ainsi que dans le Pays de Vaud (Aubonne et Coppet) et s’opposait à la montée en puissance de la maison de Savoie. Les Savoie prendront toutefois temporairement le contrôle du château et du passage vers la Givrine en 1412, avant que le château ne soit détruit par les Suisses en 1476, lors des guerres de Bourgogne.

On repère encore les restes du mur d’enceinte et l’ancien bourg médiéval, dont les bâtiments sont perceptibles par de légères ruptures de pente, ainsi que le château placé au point le plus haut, entouré d’un fossé et de vestiges de murs sur la butte sommitale.

Le château de Saint-Cergue défendait tout un bourg, installé sur le plateau et encore visible dans le terrain.

Archéologie cantonale vaudoise

Des fouilles entreprises dans les années 1940-1950 et des prospections récentes ont mis en évidence les occupations plus anciennes de ce site stratégique, avec notamment la présence de tombes et de mobilier de l’âge du bronze, de la période de La Tène, du Bas-Empire romain et du Haut Moyen Âge.

Poursuivre en direction du lieu-dit des Argozats, où l’on pénètre sur l’ancien territoire de la chartreuse d’Oujon.

Puissants ermites

Peu connu du grand public, il s’agit pourtant d’un ancien monastère important, consacré à la Vierge Marie, fondé entre 1146 et 1149. Sans avoir l’influence de Romainmôtier ou d’Agaune, le monastère d’Oujon parviendra toutefois à se tailler un domaine qui s’étendait du pied du Jura jusqu’au cours supérieur de l’Orbe, grâce aux donations de riches bienfaiteurs. La chartreuse se constituera un véritable empire à pâturer, au point d’entrer en conflit avec d’autres maisons, comme les abbayes cisterciennes de Bonmont et Chézery, l’abbaye bénédictine de Saint-Claude ou encore avec les habitants de Begnins et Genolier.

Le monastère lui-même est construit à près de 1050 mètres d’altitude, dans un endroit plutôt retiré, même si la route qui mène d’Arzier à Saint-Cergue n’est pas loin. Il restait empreint d’un idéal de solitude, composante essentielle des établissements chartreux, en théorie d’un seul tenant. Son domaine était baptisé «désert», trahissant le souci de recueillement des religieux.

Un ensemle qui nécessitait tout un dispositif, comme la grange de La Conriéry (point 3). Parmi les bâtiments que le monastère possédait dans le «désert», c’est probablement le seul qui présente encore des vestiges de son passé médiéval, quoique dénaturés par une transformation postérieure. La bâtisse possède une charpente remarquable, datée par dendrochronologie de 1525 ou 1526. Les encadrements des portes et des fenêtres, dont certains détruits lors des travaux de réfection, peuvent être datés du Moyen Âge tardif, dès la seconde moitié du XVe siècle.

Cette balade vous a plu? Afficher plus Partenariat «24heures» Cette balade est tirée de la trilogie de livres «Passé pas à pas, randonnées archéologiques dans le canton de Vaud». Consacrés aux sites méconnus mais aussi aux principaux témoins de notre histoire, ces guides de la maison d’édition Librum Publishers & Editors permettent de se placer dans les pas des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Achetez les deux premiers volumes à tarif réduit en utilisant le code «24heures2022». Boutique en ligne accessible sur www.librumstore.com. Sortie du 3e volume annoncée pour l’automne.

Chemin monacal

Emprunter ensuite l’ancien cheminement aménagé et parcouru par les moines et leurs domestiques entre le XIVe et le XVIe siècle. Après avoir pénétré dans la forêt, on remarque plusieurs fours à chaux (point 4), de datation inconnue. De tels fours sont extrêmement nombreux dans la chaîne jurassienne, en raison de l’abondance des matières premières que sont le calcaire et le bois nécessaire pour chauffer la pierre et la transformer en chaux.

On atteint ensuite le cœur de la chartreuse, dite «la maison haute» (point 5), fouillée partiellement et mise en valeur entre 1973 et 1994. Ces bâtiments étaient conçus pour héberger une douzaine de moines de chœur, qui respectaient une règle stricte, dans le silence et la prière, et disposaient chacun d’une cellule privative, maisonnette flanquée d’un jardinet. Leur effectif diminua au cours du temps, se réduisant à trois lors de la suppression du couvent en 1536, peu après un incendie sans doute accidentel. L’ensemble conventuel comportait également une église, un petit et un grand cloître, une salle du chapitre, une bibliothèque, un réfectoire, un bâtiment de service, des aménagements artisanaux, un cimetière…

Le site de la «maison haute» est également encore bien visible dans le terrain. En rouge, les cellules des moines avec leurs jardins, en bleu les murs externes, et en vert les édifices cultuels ou profanes (forge, etc.)

DAO Erwan Le Bec, d’après AUBERSON et al. 1999

Rejoindre ensuite «la maison basse» par un autre chemin monacal. Là, vivaient les frères convers et les familiers, qui œuvraient par leur travail à la prospérité du couvent. On aperçoit d’abord les vestiges de deux grands bâtiments probablement agricoles. Les traces d’autres anciens édifices sont également perceptibles, trahissant peut-être les vestiges d’une église, des cellules des moines convers, des bâtiments artisanaux et agricoles, et autres.

Plus loin, un édifice de grande taille entouré d’une enceinte chevauchée par un majestueux tilleul plusieurs fois centenaire (point 6). Probablement une grange destinée à la collecte de la dîme, construite assez tardivement, autour du XVe siècle.

Retour à Saint-Cergue.

A la «maison basse», la chartreuse s’appuyait sur les édifices agricoles et artisanaux. Une grange, fortifiée, permettait de mettre en sécurité la Dîme, tandis qu’un barrage permettait de faire tourner des moulins.

DAO Erwan Le Bec, d’après AUBERSON et al. 1999

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.