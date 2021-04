Vaccination genevoise – À Palexpo, on vaccine à tour de bras Une centaine de personnes sont mobilisées chaque jour. Médecins et pharmaciens piquent bénévolement, l’entreprise m3 finance la structure. Aurélie Toninato

Les membres du staff médical changent de box pour vacciner contre le coronavirus Covid-19 lors du premier jour d'ouverture du Centre de vaccination de Palexpo, ce lundi. KEYSTONE

Sous le plafond étoilé de néons blafards s’alignent des rangées de cabines. Dans un brouhaha étouffé, des minuteurs font claironner leur bip, des blouses blanches s’agitent. Brassard rouge pour les «dispatcheurs» chargés de l’accueil des volontaires à la vaccination contre le Covid-19, brassard jaune pour les professionnels de la santé qui manient la seringue. Dans les cabines occupées, on tend l’épaule pour se faire piquer ou on patiente – il faut rester quinze minutes en observation après l’injection – dans la position universelle de l’attente: tête baissée et mains jointes sur son smartphone.