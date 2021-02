Dans «Le prophète et la pandémie», vous estimez que la crise du Covid a accéléré certains bouleversements géopolitiques, comme la reconnaissance d’Israël par les Émirats arabes unis. Pourquoi?

Tout commence début mars 2020 à Vienne, avec la réunion de l’Opep+. La Russie annonce qu’elle va augmenter sa production pour faire baisser les prix et sortir les Américains du marché, vu que le pétrole de schiste américain coûte cher à produire. Les Russes veulent récupérer le pétrole comme une arme politique. Mais à peine les prix commencent-ils à fléchir que la pandémie arrive et qu’elle entraîne une chute vertigineuse des cours du brut. À mon sens, c’est un des éléments clés qui va conduire les Émirats arabes unis à reconnaître Israël. Avec leur manne de 875 milliards de dollars de fonds souverains, ils visent la high-tech israélienne et pensent qu’elle leur permettra de se projeter dans l’après-pétrole. La pandémie a eu un effet accélérateur avec une recomposition des alliances qui fait que le conflit israélo-palestinien cesse d’être central au Moyen-Orient.