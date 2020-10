Fermeture pour cause de Covid – À Paris, l’art difficile de distinguer un bar d’un restaurant Après Marseille, Paris doit fermer ses bars mais pas les restaurants. Ultime espoir de contrer la hausse des contagions avant un nouveau confinement. Alain Rebetez Paris

Un bar contraint à la fermeture pendant quinze jours. Mais les restaurants pourront rester ouverts «à leurs horaires habituels», ce qui laisse une marge d’interprétation. keystone-sda.ch

Cette fois, c’est fait. Comme Marseille et Aix-en-Provence depuis le 28 septembre, Paris et sa petite couronne ont désormais basculé, depuis ce mardi, dans la couleur écarlate des cartes Covid-19. Cela signifie que la capitale et sa proche banlieue (7 millions d’habitants) sont déclarées «zones d’alerte maximale», soit l’ultime étape avant l’état d’urgence sanitaire qui entraînerait un retour au confinement. La conséquence la plus spectaculaire est la fermeture des bars prononcée pour quinze jours. Mais comme Paris n’est pas Marseille et que le gouvernement ne voulait pas provoquer une nouvelle insurrection des autorités locales, l’annonce a été mieux préparée.