Réactions citoyennes à Rolle – «À part être vigilants, on ne sait pas quoi faire» Les Rollois que nous avons contactés sont plutôt résignés à l’idée de voir leurs données personnelles tomber entre de mauvaises mains. Des spécialistes les mettent en garde. Flavienne Wahli Di Matteo

Les pirates qui auraient revendiqué l’attaque de l’administration de Rolle se nomment Vice Society. Philippe Maeder/24 Heures

Michel Quiblier le dit d’emblée, les aspects techniques lui passent un peu au-dessus, du haut de ses 87 printemps. Mais le citoyen rollois n’en est pas moins remonté à l’idée que des criminels aient pu s’approprier ses données personnelles: «Je trouve inadmissible qu’on fasse des choses pareilles.»

Un autre Rollois témoigne: «Je ne me sens pas dépouillé de quoi que ce soit. Quand on y réfléchit bien, les informations volées, beaucoup de nos interlocuteurs «officiels» en disposent déjà. Et même certaines sociétés qui nous démarchent par téléphone les ont obtenues on ne sait comment. Ce qui me gêne, c’est d’avoir appris cela la semaine dernière par les médias, alors que cela date de plus de deux mois. Je trouve un peu léger de la part de la Commune de minimiser et je pense qu’un courrier serait le bienvenu pour nous donner des explications.»