[27/42] À Vaud l’eau – À part les épaves, quels sont les incontournables du fond du Léman? Entre falaises vertigineuses et lieux quasi inaccessibles, les plongeurs ont de quoi se faire plaisir. Mathieu Signorell

Un plongeur visite la face cachée du quai Perdonnet à Vevey, juste à l’est de la Place du Marché. Gatien Cosendey

Il n’y a pas que les épaves dans la vie d’un plongeur. Car au fond du Léman, il y a bel et bien une foule de sites à visiter, qu’ils soient naturels ou artificiels. Côté nature, il y a notamment les falaises de plusieurs dizaines de mètres qui ceinturent le lac entre Lausanne et Villeneuve.

Il faut bien s’imaginer que le fond du lac est le reflet, en quelque sorte, du relief qui l’entoure. Et donc, quand la côte est pentue (comme à Lavaux ou sur la Riviera), le fond du lac l’est aussi. Il suffit de «palmer» quelques minutes pour s’approcher des falaises.

«Quand vous vous trouvez au sommet d’une falaise de plusieurs dizaines de mètres, dont vous ne voyez pas le fond, et qu’ensuite vous la longez, c’est magnifique», explique Salvatore Barone, plongeur expérimenté et patron du magasin Plongee.ch à Puidoux. «C’est extraordinaire, car vous avez l’impression d’être en apesanteur quand la visibilité est bonne. La couleur est assez verdâtre, mais on peut se retrouver aussi dans une atmosphère très bleutée.»

Lieux artificiels

Il y a aussi des lieux insolites parmi les endroits artificiels. Passionné de photographie subaquatique, Gatien Cosendey cite par exemple une partie du quai Perdonnet à Vevey, entre la place du Marché et l’Alimentarium.

«Ce quai ne repose pas directement sur le fond du lac et il est construit au-dessus de l’eau, explique-t-il. Ça se rapproche plutôt d’une tranchée couverte. On trouve encore les échafaudages en bois datant des années 1930. Les jeux de lumière sont très beaux.»

Outre des épaves coulées accidentellement ou intentionnellement, d’autres objets peuvent être observés par les plongeurs. Plusieurs clubs ont installé au fond de l’eau des objets parfois hétéroclites, qui servent de repères ou d’objectifs de balade aquatique. On trouve par exemple un parcours de statues vers Morges ou même un nain de jardin à Saint-Prex.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.