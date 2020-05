Politique locale – À Payerne, des élus veulent un coup de sac dans l’Exécutif Généralistes, surchargés, les Municipaux payernois gagneraient à être sept au lieu de cinq, avance le PLR de la Cité de Berthe. Le PS et l’UDC y sont opposés. Erwan Le Bec

Il y a vingt ans, les élus voulaient professionnaliser l’Exécutif en passant de 7 à 5 édiles à 50%. Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse. © Jean-Paul Guinnard. VQH

Payerne cherche son futur modèle politique. Le bourg, devenu ville à la campagne puis ville tout court, remet en question la forme de l’Exécutif de la prochaine législature 2021-2026. Jeudi soir, le PLR local a tenté de faire passer un projet de décision du Conseil communal, faisant grandir la prochaine Municipalité à sept membres, contre cinq actuellement. Une façon de gagner en efficacité et en qualité des dossiers, a défendu le parti majoritaire.

«On en parle à chaque fin de législature, explique le président du PLR, Franck Magnenat. Cette fois-ci le groupe était simplement pour. On sent un trop-plein de travail et on voit des préavis arriver à la dernière minute: le système est à revoir. Si la question n’est pas dans le nombre d’élus, alors elle est dans l’organisation du collège.»

Entre les lignes, le cénacle politique local se demande comment dessiner la politique «post-Christelle Luisier», propulsée au Conseil d’État en mars 2020. Elle laisse vacant un siège de syndique à 80%, professionnelle et investie, au milieu de l’Exécutif payernois. «Parmi les quatre autres, plusieurs fonctionnent à l’ancienne avec une force de travail variable, note un élu sous couvert d’anonymat. Il faut peut-être un coup de sac, mais pas forcément changer tout le système.»

Refus des partis minoritaires

Au terme d’une assemblée émaillée de prise de becs, de suspensions de séances et de coups de fil au préfet («Jamais vu ça en quatorze ans», a soufflé un élu), le Conseil a finalement renvoyé la question à une commission qui devra statuer sur la prise en compte, ou non, d’un projet d’étude. En sachant que le délai légal pour changer le nombre de municipaux de la prochaine législature tombe fin septembre, la Commune et le PLR payernois devront faire vite.

Vent debout, élus socialistes, indépendants et UDC ne voient pas cette petite révolution d’un bon œil. Pas question notamment d’entrer en matière sur le deuxième volet de la proposition PLR, à savoir de faire baisser le taux de travail de ces sept municipaux à 30% afin d’épargner le budget communal.

L’UDC invoque le refrain milicien: les municipaux doivent rester des élus de terrain, et avoir du temps hors de leurs bureaux. Il faudrait au contraire les augmenter. «Il faut plutôt voir s’il faut adapter les dicastères ou leur encadrement. Ne prenons pas le risque de perdre en efficacité», évoque le chef du parti, Michael Marguet. Le PS n’est pas très éloigné.

«On peut imaginer un Exécutif à sept, avance le chef de groupe Sébastien Pedroli, mais alors en maintenant leur taux à 50%, et je doute que les futurs budgets le permettent. On ne fait que reporter le problème et la réelle professionnalisation des municipaux.»

Vers un «Lausanne à l’envers»?

Derrière cette refonte de l’Exécutif, chaque camp garde un œil sur la carte électorale. Avec un collège à sept membres, le PLR, qui avait décroché en 2016 49% des bulletins et 4 des 5 fauteuils, imagine ouvrir les portes aux autres formations. Un geste de façade, rétorquent les groupes minoritaires, plutôt inquiets à l’idée d’être définitivement marginalisés en cas de défaite dans les urnes, au système majoritaire.

Payerne avait déjà connu ce débat en septembre 2000, mais dans le sens inverse. À l’époque, c’est notamment le Parti radical qui avait milité pour passer de sept à cinq édiles… pour gagner en efficacité et professionnaliser l’Exécutif.

«Cette vision ne s’est peut-être pas révélée exacte, relève Olivier Piccard, alors municipal et désormais préfet du district. À Payerne comme ailleurs, on peine toujours à trouver des gens et une relève pour ces mandats. Depuis 2000, les dossiers se sont considérablement complexifiés et l’échelon intercommunal s’est ajouté. Il n’y a pas de solution miracle, mais il importe un débat de fond.»