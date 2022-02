Nuisances sonores des avions – À Payerne, le F-35 volera deux fois moins mais sera plus bruyant Au décollage, le futur avion de chasse américain produit un niveau sonore supérieur de 3 décibels par rapport à l’actuel F/A-18. Sébastien Galliker

Le bruit du F-35 inquiète les riverains des aérodromes militaires du pays. Getty Images/iStockphoto

«Quand je suis au téléphone à la ferme, je peux me sauver en allant dans un corridor relativement bien insonorisé. Mais si je suis dans mon hangar à tabac à quelques mètres de là et qu’un F/A-18 décolle, je dois rappeler un peu plus tard…» Agriculteur riverain de la base aérienne de Payerne, Jacques Rüttimann n’est pas un opposant aux avions de chasse. Travaillant des terres de l’aérodrome, il s’entend même plutôt bien avec ce voisin bruyant. Mais quand on lui dit que le F-35, le nouvel avion choisi par Berne, fait davantage de bruit que l’actuel, l’habitant de Bussy avoue un peu d’inquiétude.