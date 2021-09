Patrimoine de Territet – À peine acheté, l’Alcazar est déjà sur le marché Le Canton veut se séparer du mythique théâtre qu’il avait acquis en décembre. Un appel d’offres sera lancé prochainement. Hélène Jost

Le théâtre de l’Alcazar, situé à Territet, est l’un des témoins de l’âge d’or de la Riviera. PATRICK MARTIN

L’Alcazar est à nouveau à la recherche d’un propriétaire. Ce théâtre Belle Époque situé à Territet, à deux pas du lac et non loin du château de Chillon, est l’un des témoins de l’âge d’or de la Riviera. Il est classé monument historique et bénéficie d’une note 1 au recensement architectural, ce qui signifie qu’il est reconnu d’importance nationale, tout comme ses annexes. Seulement voilà: personne ne semble vouloir de ce vaste édifice, estimé à 3,5 millions de francs et endommagé par plusieurs sinistres.

Un achat surprise

Le dernier épisode du feuilleton avait fait grand bruit. Lors d’une vente aux enchères début décembre, l’État avait créé la surprise en achetant ce bien. Le montant de la transaction, 40’000 francs, avait notamment fait jaser. Ce prix avait été proposé par le groupe Orllati, mais le Canton avait décidé de rafler la mise en utilisant son droit de préemption. Son objectif: éviter que l’Alcazar ne parte à un prix largement inférieur à sa valeur patrimoniale, avec en toile de fond l’espoir de rentrer dans ses frais. En 2018, en effet, un incendie avait fortement endommagé le toit. Le propriétaire étant incapable de réaliser les travaux nécessaires, l’État avait dû intervenir pour sécuriser les lieux et éviter d’autres dommages pour un coût d’environ 200’000 francs.