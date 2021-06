Exception culturelle – À peine relancé le «prix unique du livre» risque de sombrer D’abord acquis à la cause, les libraires se désolidarisent du projet. Le boss de Payot va même jusqu’à le fustiger. Les soutiens politiques fondent. Florent Quiquerez

Pascal Vandenberghe, président et directeur général de Payot exige le retrait de l’initiative parlementaire requérant un «prix unique du livre». VANESSA CARDOSO

Sous la Coupole, c’est la stupéfaction. Fin mars, le «prix unique du livre» faisait son grand retour politique. Dix ans après son échec retentissant en votation, le projet revient sous la forme d’une initiative parlementaire.

Le livre n’étant pas un bien de consommation comme les autres, il ne devrait pas être soumis aux lois du marché. Déposée par Mathias Reynard (PS/VS), la proposition a été reprise par Vincent Maitre (Centre/GE), après son élection au Gouvernement.

Aujourd’hui, trois mois plus tard, le projet est plus mal en point que jamais, alors qu’aucun débat n’a encore eu lieu au Parlement. Si la sortie de route est envisagée, c’est que les principaux bénéficiaires – les librairies – n’en veulent pas. En tout cas pas pour le moment. Et certains ne se privent pas de le faire savoir.