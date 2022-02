JO 2022 – À Pékin, le vent a perturbé la première descente d’entraînement Les descendeurs ont découvert «The Rock», lors du premier entraînement en vue de la descente de samedi (4h en Suisse). Plusieurs skieurs ont été gênés par le vent et c’est le Suisse Rogentin qui s’est montré le plus rapide. Sylvain Bolt Yanqing

Le Grison Stefan Rogentin a remporté la première séance d’essai mais a manqué une porte. AFP

Le premier entraînement de descente qui s’est déroulé jeudi matin (11h en Chine) sur la piste «The Rock» de Yanqing a permis à Stefan Rogentin d’emmagasiner de la confiance en se montrant le plus rapide. La ligne choisie par le Grison, qui a raté une porte sur le haut du tracé, lui a permis d’être 8 centièmes plus rapide que son prochain rival. Le skieur de 27 ans s’est également fait une frayeur en étant déséquilibré sur un saut.

«On voyait les portes se pencher d’un côté et de l’autre. C’est le problème ici, mais on ne peut rien y faire, rien changer» Beat Feuz

Ce premier essai sur la piste qui accueillera dimanche (4h en Suisse) la descente olympique a surtout permis aux descendeurs de découvrir ce nouveau tracé. «Elle est vraiment jolie: il y a de belles courbes et de beaux sauts, a souligné Beat Feuz, 17e à 1’’33. Mais c’était très venteux. On voyait les portes se pencher d’un côté et de l’autre. C’est le problème ici, mais on ne peut rien y faire, rien changer.»

Le vent gêne les skieurs

Le vent, qui a soufflé la neige, a notamment gêné plusieurs concurrents lors des réceptions de sauts. Autre point à retenir après cet essai: il faudra peaufiner les réglages du matériel sur une neige spéciale. «Tout est différent de ce que l’on connaît. La neige est agressive et ressemble un peu à celle d’Amérique du Nord mais reste inédite, a expliqué Marco Odermatt, 32e à 2’’18. On va profiter de ces entraînements pour trouver le réglage parfait et la ligne la plus rapide car contrairement aux pistes de Coupe du monde, nous n’avons aucun repère ici.»

Marco Odermatt a souligné l’importance des séances d’entraînement pour peaufiner les réglages avant la descente olympique de samedi. AFP

Cette première séance d’essai, qui n’a donc pas de réelle valeur au niveau du classement, a permis aux Romands (Meillard, Murisier, Aerni) de prendre leurs repères en vue du combiné. «Aujourd’hui, c’était une première pour tout le monde donc c’était un peu spécial, a expliqué Loïc Meillard, 8e à 45’’, qui a également manqué une porte comme plusieurs skieurs placés dans le top 10. On ne sait pas encore trop où aller, quelles lignes on doit prendre. J’ai eu de bonnes impressions mais on ne peut pas se baser sur ce premier test. On en saura un peu plus ces prochains jours.»

