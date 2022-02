JO 2022 – À Pékin, Marco Odermatt s’inflige une trop grosse pression

Seulement 7e de la descente et éliminé lors du super-G, le Nidwaldien n’a plus qu’une course pour ramener une médaille et «sauver» ses Jeux. Pour le Français Luc Alphand, il ne faut pas s’inquiéter.