Football – À pleine vitesse, Yverdon aplatit le Lausanne-Sport Encore une victoire pour les Verts, encore un déplacement compliqué pour le LS. La partie a tourné à la correction dans les dernières minutes: 4-0! Florian Vaney - Yverdon

Jessé Hautier a ouvert la marque pour Yverdon contre le LS. keystone-sda.ch

Laissez passer Yverdon Sport! Le club du nord va vite, très vite. Aussi vite que son buteur Koro Koné est parti dans le dos de la défense du Lausanne-Sport pour aller assurer une quatrième victoire de suite à ses couleurs. YS est une équipe de séries. Et celle qu’il a commencé à construire est en train de le mener tout en haut.

Il fallait voir dans l’avertissement d’Ali Kabacalman une prémonition. «On est mieux préparés qu’à l’aller, où Lausanne nous avait surpris. On sait ce qu’on doit faire», a glissé l’excellent milieu de terrain yverdonnois au journal «La Région» jeudi. Ce à quoi ça a ressemblé? Cinq premières minutes où le LS a fait mine d’être en mesure de rallumer le feu du premier derby. Puis une différence nord-vaudoise en tout opportunisme. Cette qualité appartient d’habitude plutôt au club phare du canton. Elle a changé de mains vendredi, en même temps que les deux équipes échangeaient leur place au classement.

L’homme en forme du moment? Il s’appelle Anthony Sauthier, apprécie particulièrement les duels contre Lausanne pour en avoir joué pas mal avec Servette, et disposait encore d’un atout dans sa manche pour cette soirée. L’atout a pris la forme d’une merveille de centre au deuxième poteau. Touché de balle soyeux, cuir déposé sur la tête de Théo Berdayes. La tentative du joueur appartenant au FC Sion touchait le poteau, Jessé Hautier était là pour reprendre: 1-0 (8e).

Le LS voyage terriblement mal cette saison. Cela se ressent dans le contenu, dans les résultats et ça commence aussi à se voir dans certains gestes. La passe en retrait d’Archie Brown qui a valu à Koro Koné le 2-0 (23e) est une horreur. L’expulsion d’Anel Husic pour un second avertissement (65e) un symbole malheureux pour l’Yverdonnois du LS. La troupe de Ludovic Magnin (sans doute privée d’un but valable en fin de première mi-temps) n’avait plus de quoi réagir. Le trône de Challenge League ne lui appartient plus. Il a fini par se perdre complètement, YS trouvant encore deux fois la faille en fin de partie pour un sec 4-0 final.

Yverdon Sport - Lausanne-Sport 4-0 (2-0) Afficher plus Stade municipal, 2550 spectateurs. Arbitre: Tobias Thies. Buts: 8e Hautier 1-0; 23e Koné 2-0; 90e Kabacalman, pen. 3-0; 93e Vishi 4-0 Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Gétaz, Le Pogam; Silva, Kabacalman (91e Sörensen); Hautier (68e Rodrigues), Beyer (91e Beleck), Berdayes (86e Vishi); Koné (86e Lusuena). Entraîneur: Marco Schällibaum LS: Spiegel; Dabanli, Husic, Brown; Giger (32e Koyalipou), Sanches, Gaudino (64e Turkes), Okuka, Schwizer (64e Spielmann); Coyle (68e Grippo), Labeau. Entraîneur: Ludovic Magnin. Avertissements: Kabacalman (31e, jeu dur), Husic (32e, réclamations), Le Pogam (33e, antijeu), Koné (45e+1, jeu dur), Sauthier (74e, jeu dur), Grippo (89e, jeu dur).Expulsion: Husic (65e, deuxième avertissement).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.