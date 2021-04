Voilà le printemps, voilà que ça recommence. Des filles prennent plaisir à déconfiner un maximum de centimètres carrés de surface corporelle. Des hommes qui les croisent dans la rue trouvent le spectacle émoustillant et le font savoir, plus ou moins finement. La guerre éclate. Insultes, manifs, menaces. Et même pire, comme «La Liberté» en a fait l’expérience suite à la publication d’une lettre de lecteur médiocrement libidinale (notre édition du 15 avril). Le corps sexualisé des jeunes filles ne suscite plus le débat, il nourrit un angoissant dialogue de sourds.

Argument clé des dénonciatrices de «la culture du viol»: seul le corps des femmes est regardé comme un objet sexuel. Elles ont raison. Mais ils n’ont pas tort non plus, ceux qui rétorquent: seules les femmes se promènent dans la rue le nombril à l’air. Pour sûr, si les hommes adoptaient le micro t-shirt et le short à trous, la question de savoir qui sexualise quoi serait plus facile à cerner.

Au fait: pourquoi cette différence de régime textile entre les sexes? Pourquoi les garçons ne ressentent-ils pas, comme il semble naturel au printemps, le besoin de déconfiner leur bas-ventre, d’aérer leurs tétons, de dorer leurs poignées d’amour?

Parce que, nous expliquent les historiens des mœurs, il n’y a pas grand-chose de naturel dans tout cela. Les interdits et comportements vestimentaires traduisent les normes sociales dont nous sommes imprégnés. La différenciation sexuelle en est une, venue du fond des âges. Dans ces pages en octobre 2020, l’historienne de la mode Elizabeth Fischer a raconté comment cette dissymétrie a culminé au XIXe siècle et fondé le «régime vestimentaire bourgeois», qui prévaut encore aujourd’hui. En bref: aux hommes, l’uniforme terne et respectable. Aux femmes, les atours qui disent son double statut: objet de désir mais soumise à son maître. Femme trophée, décolletée, sexualisée. Et néanmoins interdite.

Je résume. Pour les filles d’aujourd’hui, se découvrir est un geste de liberté, un pied de nez aux valeurs traditionnelles. Malheureusement, leur posture textile a toutes les apparences de la soumission au vieil ordre libidinal patriarcal. Malaise.

Comment échapper à cet abyssal malentendu? Comment tordre le cou au régime vestimentaire bourgeois? Je ne vois qu’un moyen: que les hommes se découvrent. Qu’ils offrent leurs épaules, leurs cuisses, leurs nombrils au regard – impassible, si possible! – des passantes. On aura ainsi terrassé la norme de la différenciation sexuelle sans obliger les femmes à revêtir l’uniforme. Courage les garçons, il n’y a que le premier bouton qui coûte.

Anna Lietti Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.