Communales – À Préverenges, l’Entente a déjà «verrouillé» les élections Alors que des villages viennent de tenir leurs soirées d’information en quête de candidats, la liste de la troisième commune du district est déjà pleine. Cédric Jotterand

La Municipalité de Préverenges (ici lors de la réception des jeunes citoyens) se représente au complet mais «accepte» la présence d’autres candidats sur la liste commune de l’Entente. Alexandre Grieu

Soixante-cinq candidats sur 65! Alors que des présidents de Conseils communaux vont passer la période des Fêtes à courir après des volontaires pour les convaincre de se présenter aux élections du 7 mars, l’affaire est a priori classée à Préverenges, où l’on s’est bousculé pour avoir son nom sur la liste de l’Entente.

«Il y a cinq ans, l’arrivée du système proportionnel avait fait peur et nous avions eu beaucoup de peine à trouver du monde», explique Antoine Chappuis, président du mouvement qui se veut apolitique. «Le comité s’est réuni dès l’été et a beaucoup communiqué, ce qui fait que les gens citoyens étaient prêts à s’engager assez rapidement.»

Éviter l’arrivée des partis

La manœuvre a aussi pour but de couper l’herbe sous le pied d’une éventuelle formation concurrente, qui plus est s’il s’agit d’un parti. Les personnalités en vue de la Commune étant déjà sur la liste phare, lui contester ses sièges semble une mission presque impossible. «Dans beaucoup de communes de notre taille, les citoyens ne veulent pas être «étiquetés» au Conseil alors qu’ils ont parfois des opinions très claires ou sont membres d’un parti au niveau cantonal, relève Antoine Chappuis. Nous nous occupons de la logistique et des formalités, mais lors des séances, chacun est totalement libre d’avoir son avis et de l’afficher.»

«Les citoyens ne veulent pas porter d’étiquette politique au plan communal.» Antoine Chappuis, président de l’Entente préverengeoise

Le défaut, car il y en a un, est qu’un citoyen qui souhaiterait se porter candidat aujourd’hui ne peut plus le faire via l’Entente, les listes ne pouvant excéder le nombre de sièges mis en jeu selon la loi. Ce citoyen téméraire devrait alors ouvrir une nouvelle liste ou plus sûrement renoncer, ce qui tue de fait l’esprit de démocratie tel qu’on l’entend lors des élections. «C’est un fait, mais ceux qui veulent nous rejoindre sont enregistrés comme réservistes et dès qu’une démission est effective, leur tour arrive automatiquement et relativement rapidement», précise le président du comité.

Du monde aussi à l’Exécutif

Plus surprenant, l’Entente est aussi parvenue à fédérer tous les candidats à la Municipalité – ils sont huit à être connus à ce jour – sur une liste unique. Ce qui signifie que les cinq sortants, qui veulent tous rempiler, acceptent la présence de leurs concurrents à leurs côtés, alors que reléguer les «petits nouveaux» sur une liste B pourrait clairement les désavantager. Un bel exemple de collégialité avant l’heure, qui place l’électeur devant ses responsabilités entre expérience et renouveau.