Élections communales 2021 – À Préverenges, les prétendants au poste de syndic ne lâchent rien Très bien élue en mars, Tu Wüst s’est engagée dans la course à la syndicature, quitte à mettre en péril le poste de Guy Delacrétaz, à la tête de l’Exécutif durant deux législatures. Marine Dupasquier

La nouvelle Municipalité de Préverenges au complet à l’occasion des dernières élections communales. Guy Delacrétaz (2 e depuis la gauche) et Tu Wüst (4 e depuis la gauche) sont tous deux dans la course pour la syndicature. Alexandre Grieu

À Préverenges, il flotte encore un point d’interrogation sur le nom du futur chef de l’Exécutif. Entre Guy Delacrétaz, ancré dans son rôle de syndic depuis 2011 (2e du 1er tour avec 852), et Tu Wüst, très bien élue également (en tête avec 981 voix), la pression grimpe. Il faut dire que les candidats font tous deux partie de l’Entente communale et que Guy Delacrétaz n’est pas franchement prêt à renoncer à son statut. Il affirmait d’ailleurs dans nos colonnes que si quelqu’un s’avisait de le défier à ce poste, «cela se réglerait sur la place publique».

«Le temps de la propagande est terminé; l’heure est au vote.» Guy Delacrétaz, actuel syndic de Préverenges et candidat à la syndicature

Guy Delacrétaz est syndic depuis 2011 et tient à conserver ce poste. Alexandre Grieu

Face à ce duel au sommet, les deux intéressés ont une vision bien différente. Si l’actuel syndic préfère ne pas s’exprimer à seulement quelques jours du dépouillement – tout en assurant qu’il sera plus bavard dimanche –, il précise néanmoins que «le temps de la propagande est terminé; l’heure est au vote, alors laissons faire les Préverengeois».

«Je suis sereine. J’accepterai tous les verdicts.» Tu Wüst, candidate à la syndicature de Préverenges

Tu Wüst est très attachée à la commune de Préverenges, dont elle aimerait devenir syndique. Alexandre Grieu

Un tous-ménages envoyé la semaine dernière affiche une liste encourageante de soutiens pour le syndic actuel. Reste à savoir si, en cas de défaite, ce dernier accepterait de se contenter d’un poste de conseiller municipal. De son côté, Tu Wüst assure se sentir «sereine». «J’accepterai tous les verdicts. Avec mes quatre collègues, nous allons travailler ensemble pour le bien de la population de notre commune, que je sois syndique ou non.»

Appel du pied

Si la politicienne souligne le fait qu’il n’y avait aucune volonté de confrontation de sa part, elle juge important de proposer aux électeurs un choix démocratique et non tacite. «J’ai été motivée à me lancer en raison de ma première place au classement du premier tour, lance-t-elle. Cela me semblait être un message de la population, comme quoi elle avait apprécié ma personnalité et le travail que j’ai effectué ces dernières années.» L’élue précise aussi avoir reçu le soutien de plusieurs membres de la Municipalité.

Elle avoue toutefois avoir été surprise par ce score, au moins autant que par la tension engendrée par sa candidature. «Je l’ai découvert dans les journaux», souffle celle qui rêve de s’investir davantage pour sa commune.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.