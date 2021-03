Élections communales 2021 – À Préverenges, un duel au sommet est possible pour la syndicature Occupé par Guy Delacrétaz depuis 2011, le fauteuil de chef de l’Exécutif pourrait être disputé. Raphaël Cand

La municipale Tu Wüst a clairement devancé son syndic, Guy Delacrétaz, sur la liste de l’Entente préverengeoise. Elle n’a pas décliné l’éventualité de lui contester le poste. JDM

Un duel au sommet. C’est ce à quoi les Préverengeois doivent s’attendre. En tête du premier tour de l’élection municipale avec 981 voix, la sortante Tu Wüst a devancé le chef de l’Exécutif Guy Delacrétaz, deuxième, de 129 suffrages. Ce qui pourrait lui faire se sentir pousser des ailes et briguer la syndicature. «C’est encore un peu tôt pour me prononcer, tempère la principale intéressée, sans toutefois fermer la porte. Je ne m’attendais pas à être si bien élue. Je vais prendre le temps d’y réfléchir, mais pourquoi pas.»

Très content de son score, Guy Delacrétaz se dit pour sa part paré au combat: «Si quelqu’un me défie, ça se réglera sur la place publique. Je suis prêt à défendre mon poste», indique celui qui occupe le fauteuil de syndic depuis 2011. Tout en affirmant qu’aucune tension ne règne avec sa collègue et potentielle future adversaire.

Municipal en sursis

Quoi qu’il arrive, le duo de tête sera accompagné des sortants Manuel Zenger, troisième avec 779 voix, et Alain Garraux, quatrième avec 728 suffrages. L’occupant du dernier siège demeure en revanche encore inconnu. Et la bataille pour le conquérir s’annonce serrée. Dimanche, l’actuel municipal de l’Urbanisme, Jean-François Person, s’est classé en cinquième position mais n’a pas été réélu au premier tour, ayant obtenu 49% de votes en sa faveur. Talonné par Hervé Nusbaumer, 16 voix, derrière lui, il voit son poste menacé lors du second tour prévu le 28 mars.

Cindy Monneron, septième du classement, pourrait également jouer les trouble-fêtes. Cela semble en revanche plus compliqué pour Pierre Vallon, largué et bon dernier. Le psychiatre de formation n’a toutefois pas encore décidé s’il jetait ou non l’éponge.