Création chorégraphique – À Pully, huit interprètes entament une danse cosmique La Cie Linga dévoile «Cosmos», pièce inspirée des astres, ce week-end à l’Octogone. Coup de fil au chorégraphe Marco Cantalupo. Natacha Rossel

La Cie Linga, en résidence à L’Octogone à Pully, dévoile «Cosmo», pièce pou huit danseurs et deux musiciens. Anouk Ruffieux

Les pieds ancrés dans le sol, la tête dans les étoiles. En orbite dans un «Cosmos» imaginé par les chorégraphes Marco Cantalupo et Katarzyna Gdaniec, huit interprètes entameront une danse céleste ce week-end à l’Octogone, à Pully. Pour cette création, la Cie Linga – Prix suisse de la danse en 2019 – a invité l’Ombre de la Bête, duo folk-electro nantais formé par Mathias Delplanque et François Robin, à partager le plateau avec les danseurs. Heureux de renouer avec les planches un an après le très beau «Sottovoce» (à l’affiche du TBB, à Yverdon, les 5 et 6 mai), Marco Cantalupo dévoile les contours de cette nouvelle partition.

Quelle a été l’inspiration de «Cosmos»? Nous nous sommes inspirés du mouvement des astres, de la voûte céleste. Notre recherche s’est articulée autour des rotations, des oscillations, des collisions. Sur scène, les danseurs inventent des orbites scéniques. Avec Katarzyna, nous travaillons sur l’art de créer un organisme mouvant, un monde en harmonie où le danseur exprime sa singularité pour dessiner une forme commune.

Quelles couleurs la musique donne-t-elle à la pièce? François Robin joue de la veuze, une cornemuse nantaise. En l’associant à la musique electro, le duo réinvente l’aspect traditionnel de cet instrument. Leur musique folk revisitée a des sonorités assez spatiales et, en même temps, elle est très ancrée. Nous avions envie de travailler avec eux depuis un moment.

Comment avez-vous vécu la création? Aviez-vous l’espoir de pouvoir la montrer au public? On n’y croyait plus. J’avais même préparé ma newsletter de deuil (rires). En même temps, nous étions heureux de pouvoir travailler. Cela a été un ascenseur émotionnel. On se réjouit de pouvoir rencontrer notre public, même avec une jauge très réduite. On se dit que la salle sera remplie de gens qui avaient envie de retourner au théâtre!

