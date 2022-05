Mon épicerie, tout un monde – À Pully, la caverne d’Aziz ne connaît pas de frontières culinaires Tenue par un couple de Marocains, l’Épicerie Villardin propose mille et une saveurs du monde entier. Une clientèle cosmopolite, qui vient parfois de loin, y afflue. Claude Beda

Aziz El Bekachi et sa femme Bouchra. Leur épicerie, comptant un grand nombre de produits, propose aussi des plats cuisinés très appréciés. FLORIAN CELLA

De l’Épicerie Villardin, à Pully, le client ramène le plus souvent un peu plus que ce qu’il était venu chercher. Il y a la chaleur du patron Aziz El Bekachi (59 ans), qui n’a pas encore réussi à inventorier la totalité des articles référencés dont recèle son magasin. «Ici, c’est la caverne d’Aziz Baba, sourit l’intéressé. Vous demandez un produit et il est là.» Il y a aussi le talent culinaire de son épouse Bouchra, une compatriote de Fès qu’il a rencontrée ici. Elle est la cheffe de cuisine du lieu.