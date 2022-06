Théâtre ukrainien en exil – Poignant! Une danse des morts pour se jouer de Poutine À l’Octogone-Pully, Vlad Troitskyi, réfugié en France, et le groupe musical Dakh Daughters nous entraînent dans leur «Danse macabre», ode et acte de résistance. Natacha Rossel

La pièce «Danse Macabre» mêle récits et musique. Oleksandr Kosmach

C’était le 3 mars dernier. Cette nuit-là, Vlad Troitskyi, célèbre metteur en scène ukrainien, a quitté sa maison près de Kyiv, avec sa femme Tetiana Troitska et leur fille – aujourd’hui réfugiée au Luxembourg. Au terme d’une odyssée de trois jours à travers plusieurs pays, Vlad et Tetiana ont trouvé refuge à Vire, accueillis par Lucie Berelowitsch, directrice du Préau-Centre Dramatique National de Normandie-Vire. C’est dans ces murs que leur «Danse Macabre» a pris corps. Cette danse des morts, rituel cathartique scandé par Tetiana Troitska et les six musiciennes des Dakh Daughters, envoûtera l’Octogone à Pully, mercredi 29 juin, en collaboration avec le Théâtre de Vidy. Plus qu’un spectacle, un acte de résistance.