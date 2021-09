La quatrième vague reflue – À quand l’abandon du certificat Covid suisse? Le nombre des contaminations et des hospitalisations baisse. Certains politiciens estiment que le certificat pourrait ne plus être exigé fin octobre. Arthur Grosjean

Depuis le 13 septembre, il faut notamment montrer son certificat Covid pour entrer dans un restaurant, comme ici à Genève. KEYSTONE

La quatrième vague Covid reflue. Depuis une dizaine de jours, les contaminations ne pointent que vers une direction: à la baisse. Alors qu’on comptait 2500 à plus de 3000 infections par jour au sommet de la vague, l’Office fédéral de la santé publique annonce ce mercredi 1894 nouveaux cas. Soit 27% de moins que la semaine passée pour le même jour.

C’est bien joli, mais le Conseil fédéral a toujours déclaré que l’important, désormais, ce n’étaient plus les contaminations mais les hospitalisations, notamment l’occupation des soins intensifs. Or, là aussi, le reflux a lieu. Alors qu’on s’approchait dangereusement de la barre des 300 patients Covid dans ces services, soit un gros tiers de l’occupation des lits, on est redescendu à 227 patients Covid, soit un taux d’occupation inférieur à 27%.